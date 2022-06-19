Chiếc container bất ngờ bốc cháy lớn trên quốc lộ 51, thiêu rụi hoàn toàn đầu chiếc xe

Xã hội 19/06/2022 14:57

Sự việc xảy ra ngay trên quốc lộ 51, lúc tài xế đang dừng lại để kiểm tra xe.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 sáng ngày 19/6 xe container kéo theo rơmooc đi trên quốc lộ 51, hướng từ ngã tư Vũng Tàu đi huyện Long Thành.

Theo thông tin sự việc được kể lại, trang Tri thức trực tuyến cập nhật: Khi qua khỏi ngã tư Vũng Tàu (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) khoảng 1 km, cabin xe đầu kéo bất ngờ bốc khói. Thấy vậy, tài xế vội vàng hô hoán, đồng thời báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ dập lửa.

Chiếc container bất ngờ bốc cháy lớn trên quốc lộ 51, thiêu rụi hoàn toàn đầu chiếc xe - Ảnh 1
Chiếc xe container bốc cháy dữ dội tại Biên Hòa. Ảnh: Tuổi trẻ.

Tuy nhiên, ngọn lửa cháy nhanh và lan ra toàn bộ cabin xe kèm theo tiếng nổ khiến mọi người không thể tiếp cận. Một số tài xế khác lưu thông phương tiện qua khu vực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Biên Hòa nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ dập tắt đám cháy. Rất may, không có thương vong về người. Tuy nhiên, đầu chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiếc container bất ngờ bốc cháy lớn trên quốc lộ 51, thiêu rụi hoàn toàn đầu chiếc xe - Ảnh 2
Phần đầu chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Cũng theo Tuổi trẻ, ngọn lửa lan nhanh bốc cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn khiến người đi đường kinh hãi.

Một nguồn tin cùng thời điểm trên Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 20 phút sau xe phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên lúc này phần đầu kéo của xe container đã cháy rụi hoàn toàn.Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 51, hướng đi Bà Rịa - Vũng Tàu ùn tắc.

Không may chữa cháy tại công ty, 3 thanh niên nhập viện, tử vong

Không may chữa cháy tại công ty, 3 thanh niên nhập viện, tử vong

Vào ngày 17/6, các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên, cả 3 người đều không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xe container cháy xe ở Biên Hòa xe container

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 31 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 46 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?