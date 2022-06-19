Chiếc container bất ngờ bốc cháy lớn trên quốc lộ 51, thiêu rụi hoàn toàn đầu chiếc xe

Sự việc xảy ra ngay trên quốc lộ 51, lúc tài xế đang dừng lại để kiểm tra xe.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h40 sáng ngày 19/6 xe container kéo theo rơmooc đi trên quốc lộ 51, hướng từ ngã tư Vũng Tàu đi huyện Long Thành.

Theo thông tin sự việc được kể lại, trang Tri thức trực tuyến cập nhật: Khi qua khỏi ngã tư Vũng Tàu (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) khoảng 1 km, cabin xe đầu kéo bất ngờ bốc khói. Thấy vậy, tài xế vội vàng hô hoán, đồng thời báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ dập lửa.

Chiếc xe container bốc cháy dữ dội tại Biên Hòa. Ảnh: Tuổi trẻ.

Tuy nhiên, ngọn lửa cháy nhanh và lan ra toàn bộ cabin xe kèm theo tiếng nổ khiến mọi người không thể tiếp cận. Một số tài xế khác lưu thông phương tiện qua khu vực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Biên Hòa nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ dập tắt đám cháy. Rất may, không có thương vong về người. Tuy nhiên, đầu chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Phần đầu chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Cũng theo Tuổi trẻ, ngọn lửa lan nhanh bốc cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn khiến người đi đường kinh hãi.

Một nguồn tin cùng thời điểm trên Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 20 phút sau xe phòng cháy chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên lúc này phần đầu kéo của xe container đã cháy rụi hoàn toàn.Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 51, hướng đi Bà Rịa - Vũng Tàu ùn tắc.

Không may chữa cháy tại công ty, 3 thanh niên nhập viện, tử vong Vào ngày 17/6, các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên, cả 3 người đều không qua khỏi.

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