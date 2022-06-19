Đưa con đi thi, mẹ không may bị tai nạn giao thông qua đời: gia đình phải giấu để con thi xong chạy về phát tang

Xã hội 19/06/2022 23:52

Mẹ em bị tai nạn tử vong còn em bị thương tích nặng nề nhưng vẫn cố thi môn sau.

Kì thi THPT lớp 10 đang diễn ra, cũng là lúc các sĩ tử đang cố gắng hết mình. Sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ Văn, mẹ em Phùng Tiến Việt, học sinh lớp 9A2, trường THCS Dương Xá (Gia Lâm) đã chở em về nhà. Tuy nhiên, trên đường về, hai mẹ con gặp tai nạn khiến mẹ em tử vong sau đó, Việt bị thương tích và gia đình giấu chuyện của mẹ để em vẫn cố gắng bài thi môn sau.

Đưa con đi thi, mẹ không may bị tai nạn giao thông qua đời: gia đình phải giấu để con thi xong chạy về phát tang - Ảnh 1
Điểm thi tại trường thí sinh mẹ bị tai nạn. Ảnh: Giáo dục thời đại.

Tuy nhiên do bị thương, cộng với việc chứng kiến mẹ bị tai nạn nên tâm lý của em rất hoảng loạn. Cập nhật trên trang tin Giáo dục thời đại, trong buổi thi Ngoại ngữ chiều 18/6, bài thi môn Toán sáng 19/6, kết quả của Việt không được như mong muốn.

Cùng thông tin trên Tuổi trẻ thủ đô, 10h sáng 19/6, ở bên ngoài điểm thi Trường THCS Kim Sơn, gia đình đã đợi sẵn em Phùng Tiến Việt để ngay khi kết thúc bài thi kịp đưa em đến Đài hoá thân Hoàn Vũ nhìn mặt mẹ lần cuối.

Đưa con đi thi, mẹ không may bị tai nạn giao thông qua đời: gia đình phải giấu để con thi xong chạy về phát tang - Ảnh 2
Hình ảnh nhiều bậc phụ huynh chờ đón con tại các địa điểm thi (Hà Nội) lần này. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Được biết, Tiến Việt có sức học tốt và mong muốn của em được thi đỗ vào trường THPT Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Vụ việc xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của em trong các ngày làm bài thi.

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