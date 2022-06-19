Cô gái 19 tuổi tử vong tại quán karaoke sau khi hát: nghi ngờ sử dụng ma túy tập thể

Xã hội 19/06/2022 17:43

Hiện thông tin về cô gái tử vong tại quán karaoke tại tỉnh Hải Dương đang được điều tra làm rõ.

Trích dẫn nguồn tin từ Người lao động cho hay, sáng 19-6, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một cô gái 19 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 15-6, Công an TP Hải Dương nhận được tin báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương về việc chị Đ.T.K.C. (19 tuổi, quê quán ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên cô gái này đã tắt thở trước đó.

Quá trình điều tra, xác minh, công an xác định vào hồi 23 giờ 20 phút ngày 14-6, chị Đ.T.K.C. cùng một số người hát tại quán karaoke Thanh Thảo ở thôn Hoàng Xá 1, xã Quyết Thắng, TP Hải Dương.

Cô gái 19 tuổi tử vong tại quán karaoke sau khi hát: nghi ngờ sử dụng ma túy tập thể - Ảnh 1

Cơ quan công an đang làm rõ cái chết của thiếu nữ 19 tuổi. Ảnh: Thanh niên.

Cập nhật theo Thanh niên, tại đây mọi người trong phòng hát trên có sử dụng ma túy tổng hợp rồi ngủ tại quán. Sau đó, có phát hiện chị C. bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu.

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng tại tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý một số vụ sử dụng ma túy tập thể, phức tạp.

Vào 2 giờ 40 ngày 2.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã phối hợp phát hiện tại một nhà trọ ở phường Sao Đỏ có 14 đối tượng (9 nam, 5 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 1 giờ ngày 7.6, tại phòng 107 của quán Karaoke Tuấn Vũ ở thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, H.Gia Lộc, Công an H.Gia Lộc kiểm tra, phát hiện 6 người (3 nam, 3 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 0,004 g Ketamin, 1 ống hút quấn bằng tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng và 1 thẻ CCCD.

Va chạm mạnh với tàu du lịch, tàu chuyển tải chìm tại chỗ khiến 1 nữ du khách tử vong

Va chạm mạnh với tàu du lịch, tàu chuyển tải chìm tại chỗ khiến 1 nữ du khách tử vong

Theo thông tin được cập nhật, tàu chuyển tải chở khách bị chìm rất nhanh sau cú tông ngang trực diện tại điểm mù của tàu Hồng Vân. Vụ việc dẫn đến 1 nữ du khách tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái 19 tuổi tử vong tử vong tại quán karaoke Hải Dương

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 56 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 31 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 46 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?