Hiện thông tin về cô gái tử vong tại quán karaoke tại tỉnh Hải Dương đang được điều tra làm rõ.

Trích dẫn nguồn tin từ Người lao động cho hay, sáng 19-6, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một cô gái 19 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 15-6, Công an TP Hải Dương nhận được tin báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương về việc chị Đ.T.K.C. (19 tuổi, quê quán ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên cô gái này đã tắt thở trước đó.

Quá trình điều tra, xác minh, công an xác định vào hồi 23 giờ 20 phút ngày 14-6, chị Đ.T.K.C. cùng một số người hát tại quán karaoke Thanh Thảo ở thôn Hoàng Xá 1, xã Quyết Thắng, TP Hải Dương.

Cơ quan công an đang làm rõ cái chết của thiếu nữ 19 tuổi. Ảnh: Thanh niên.

Cập nhật theo Thanh niên, tại đây mọi người trong phòng hát trên có sử dụng ma túy tổng hợp rồi ngủ tại quán. Sau đó, có phát hiện chị C. bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu.

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng tại tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý một số vụ sử dụng ma túy tập thể, phức tạp.

Vào 2 giờ 40 ngày 2.6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã phối hợp phát hiện tại một nhà trọ ở phường Sao Đỏ có 14 đối tượng (9 nam, 5 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 1 giờ ngày 7.6, tại phòng 107 của quán Karaoke Tuấn Vũ ở thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, H.Gia Lộc, Công an H.Gia Lộc kiểm tra, phát hiện 6 người (3 nam, 3 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 0,004 g Ketamin, 1 ống hút quấn bằng tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng và 1 thẻ CCCD.

Va chạm mạnh với tàu du lịch, tàu chuyển tải chìm tại chỗ khiến 1 nữ du khách tử vong Theo thông tin được cập nhật, tàu chuyển tải chở khách bị chìm rất nhanh sau cú tông ngang trực diện tại điểm mù của tàu Hồng Vân. Vụ việc dẫn đến 1 nữ du khách tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-19-tuoi-tu-vong-tai-quan-karaoke-sau-khi-hat-nghi-ngo-su-dung-ma-tuy-tap-the-477569.html