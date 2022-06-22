Bé gái đã mất tích một cách bí ẩn nhiều ngày trời khi đang xem tivi cùng các em trong nhà.

Hiện, gia đình và người thân đang vô cùng lo lắng cho T. - bé gái 14 tuổi và là con thứ 2 trong gia đình anh N.V.H (Vĩnh Phúc).

Theo Dân Việt đưa tin, Ngày 22/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận tin báo của gia đình anh N.V.H (trú thôn Thành Công, xã Chấn Hưng) về việc con gái mất tích. Theo đơn trình báo, khoảng 19h30 tối 17/6, anh và vợ là chị L.T.H xuống nhà ngoại chơi, 4 con của anh chị trong đó có N.T.T.T (14 tuổi, học lớp 8 Trường THCS Chấn Hưng) đang xem ti vi, vui chơi ở nhà cùng các em thì mất tích.

Bé gái mất tích bí ẩn từ ngày 17/6 đến nay chưa về. Ảnh: Dân Việt

Khoảng 20h tối cùng ngày, vợ chồng anh Hải về nhà và không thấy cháu Thảo, gia đình đã báo cáo với công an xã và đi tìm nhiều nơi vẫn không thấy.

Trang báo Pháp luật và xã hội cho hay, gia đình đã đi tìm nhiều nơi, tìm mọi cách liên hệ với cháu qua mạng xã hội và số điện thoại đều không được. Gia đình cháu cho biết, trước khi mất tích, cháu không có xích mích gì với gia đình và không có biểu hiện gì bất thường.

Gia đình cháu hiện đang rất hoang mang lo lắng, bên cạnh việc nhờ cậy lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm, bố mẹ cháu Thảo cũng nhờ cậy, nếu ai thấy cháu ở đâu xin thông báo cho bố mẹ cháu ở thôn Thành Công, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Số điện thoại liên lạc 0961646288 (chị Huệ) hoặc 0961646289 (anh Hải).

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