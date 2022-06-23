Vụ xe Hoa Mai tông chết người: Tài xế tăng tốc lên gần 90 km/h, vượt 4 giây đèn xanh cuối cùng dẫn đến tai nạn thương tâm

Xã hội 23/06/2022 08:21

Tài xế khai nhận đã tăng tốc lên đến 87 km/h vượt 4 giây đèn xanh cuối cùng, qua khỏi giao lộ rồi gây tai nạn.

Cập nhật tình hình mới nhất vụ tài xế xe Hoa Mai tông chết người tại Vũng Tàu đã khiến dư luận xôn xao.

Theo Thanh niên, khoảng 5 giờ 55 cùng ngày, ông Cao Quốc Phát (56 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), tài xế xe khách Hoa Mai điều khiển xe lưu thông trên quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi TP.HCM.

Khi đến km 38+200, đoạn ngã 3 nối quốc lộ 51 với khu công nghiệp Mỹ Xuân A thuộc P.Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ), Phát thấy còn 4 giây đèn xanh nữa sẽ qua đèn đỏ nên tăng tốc vượt qua ngã 3.

Vụ xe Hoa Mai tông chết người: Tài xế tăng tốc lên gần 90 km/h, vượt 4 giây đèn xanh cuối cùng dẫn đến tai nạn thương tâm - Ảnh 1
Bắt tạm giam tài xế xe Hoa Mai tông chết người. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Khi xe khách của Phát đạt tốc độ lên đến 87 km/giờ thì tông vào xe máy biển số 72E1 - 729.20 do chị L.T.P (36 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) điều khiển, chở P.T.T.M (17 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ) và chị N.T.C. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) ngồi phía sau đang dừng xe giữa giao lộ chờ qua đường.

Tiếp đó, xe khách tiếp tục tông vào một xe máy khác do 2 thanh niên điều khiển cũng đang dừng xe giữa giao lộ chờ qua đường.

Vụ xe Hoa Mai tông chết người: Tài xế tăng tốc lên gần 90 km/h, vượt 4 giây đèn xanh cuối cùng dẫn đến tai nạn thương tâm - Ảnh 2

Tai nạn thương tâm tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thanh niên

Theo Tri thức trực tuyến, cú va chạm khiến 3 người văng xuống đường. Chị C. tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương nặng. Xe khách bị hư hỏng phần đầu.

Hiện tại, công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Cao Quốc Phát (56 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

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