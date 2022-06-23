Một bác sĩ rơi từ tầng 12 bệnh viện Quân y 103 tử vong thương tâm đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân

Xã hội 23/06/2022 17:05

Vào tối ngày 22/6, mạng xã hội xôn xao một clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo blue trắng bất động dưới mặt đất trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội).

Cụ thể, trích dẫn nguồn trên Dân trí, một nam bác sĩ rơi từ tầng 12 tòa nhà trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 103. Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan điều tra, Bộ Quốc phòng thụ lý làm rõ. "Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 22/6, theo video clip ghi lại, bên cạnh người đàn ông có 2 nhân viên y tế đang tích cực sơ cứu.

Người đàn ông mặc áo blue trắng trên nằm bất động dưới mặt đất, xung quanh có vũng máu. Tai nạn xảy ra vào thời điểm tối khiến nhiều người kinh hoàng, sợ hãi. Video clip hiện chia sẻ trên mạng xã hội.

Một bác sĩ rơi từ tầng 12 bệnh viện Quân y 103 tử vong thương tâm đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trích thêm nguồn tin từ Lao động, cũng trong tối ngày 22/6, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra vụ người đàn ông khoảng 65 tuổi rơi chung cư xuống đất tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h cùng ngày, tại chung cư 229 phố Vọng, phường Đồng Tâm. Vào thời điểm trên, chính quyền và Công an phường Đồng Tâm nhận tin báo về việc tại toà chung cư có địa chỉ tại phố Vọng, phường Đồng Tâm xảy ra vụ việc một người đàn ông rơi từ tầng cao xuống tử vong.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này tự tử. Nạn nhân 65 tuổi, là cư dân của toà chung cư. Khu chung cư này có 2 mặt, 1 mặt giáp với phố Vọng, 1 mặt giáp với đường Trần Đại Nghĩa. "Người này rơi từ trên cao xuống và mắc vào hàng rào" - vị lãnh đạo phường Đồng Tâm thông tin.

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