Người đàn ông tung tin, bịa đặt vải thiều có giá 5.000 đồng/kg bị phạt 5 triệu đồng: hứa sẽ gỡ video đăng tải

Xã hội 24/06/2022 14:37

Cụ thể, người đàn ông trước đó gây chú ý với thông tin vải thiều Lục Ngạn có giá 5.000 đồng/kg đã bị mời lên công an xử phạt 5 triệu đồng.

Theo nguồn tin từ Báo giao thông, người tung tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận thời gian qua là ông T.V.Q (SN 1980, ở xã Biển Động, huyện Lục Ngạn). Vào thời điểm trên, ông này đăng tải trên mạng xã hội video lan truyền có nội dung "Vải thiều chưa bao giờ tụt giá thảm hại như năm nay 5k, 1kg 20/6/2022".

Trong video nhân vật đã sử dụng những lời lẽ thiếu tính xây dựng như: “Lục Ngạn vỡ trận”; “Người dân Lục Ngạn sẽ lỗ to, thua thiệt, khá là đau đớn…”; “Lục Ngạn năm nay sẽ tan tác hết”… Đoạn video đã khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn.

Người đàn ông tung tin, bịa đặt vải thiều có giá 5.000 đồng/kg bị phạt 5 triệu đồng: hứa sẽ gỡ video đăng tải - Ảnh 1
Tung tin vải thiều có giá 5.000 đồng/kg sai sự thật Ảnh: Internet

Cập nhật trên VOV, tại cơ quan, ông Q đã gỡ video đã đăng tải, cam kết sẽ đăng video để cải chính thông tin.

Công an huyện lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng đối với ông T.V.Q. Trước đó, nhiều người vi phạm việc tung tin sai sự thật về vải bị ép giá, giá 2.000 đồng/kg cũng được xử phạt nghiêm minh.

Người đàn ông tung tin, bịa đặt vải thiều có giá 5.000 đồng/kg bị phạt 5 triệu đồng: hứa sẽ gỡ video đăng tải - Ảnh 2
Công an huyện lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng đối với ông T.V.Q. Ảnh: Báo giao thông

Theo Truyền hình Pháp luật, Ngày 23/6, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cũng đính chính thông tin, hoàn toàn không có chuyện vải thiều chất lượng cao có giá 5 nghìn đồng/kg. Thực tế, những ngày qua giá vải xuất khẩu dao động từ 15-30 nghìn đồng/kg cho từng loại.

Sau sự việc trên, công an Lục Ngạn, Bắc Giang cũng yêu cầu cần xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin, hình ảnh gây ảnh hưởng đến tình hình chung như việc tiêu thụ vải thiều trong người dân như hiện nay.

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Từ khóa:   vải thiều Lục Ngạn vải thiều 5.000 Bắc Giang

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