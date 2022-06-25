Chiếc xe khách đang di chuyển đến đoạn đường qua thôn Liêm Thái, Tỉnh Bình Thuận bỗng lật nhào xuống lề đường khiến 40 người hốt hoảng tìm cách thoát thân.

Khủng khiếp xe khách ở Bình Thuận đang đi bỗng chao đảo rồi lật nhào, 40 hành khách đập cửa thoát thân

Chiếc xe khách đang di chuyển đến đoạn đường qua thôn Liêm Thái, Tỉnh Bình Thuận bỗng lật nhào xuống lề đường khiến 40 người hốt hoảng tìm cách thoát thân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h45 tại Km1676+100 trên QL1A, đoạn qua thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) theo cập nhật của Vietnamnet, chiếc xe khách đang chở 40 người di chuyển từ Quảng Trị lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Hình ảnh chiếc xe khách bị lật nhào. Ảnh: VOV

Khi xe lưu thông đến địa điểm trên thì lao xuống lề và lộn vòng trên ruộng lúa. Xe khách chỉ dừng lại khi thân xe lăn trúng cây cột điện. Hiện trụ điện bị tông gãy.

Được biết, xe khách giường nằm BKS 74B-004.93 do tài xế Trịnh Văn Trường (38 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Người dân có mặt tại hiện trường cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc trên thời tiết đang mưa nhẹ, đường trơn trượt.

Cũng theo VOV, chiếc xe khách bị lật ngửa 4 bánh chổng lên trời. Hơn 40 hành khách trong xe la hét và đập cửa chui ra ngoài. Người dân địa phương và người đi đường đã đến hỗ trợ đưa những người còn trong xe ra ngoài.

Người dân hỗ trợ những người bị thương ra ngoài xe. Ảnh: Vietnamnet

Rất may không có người tử vong, khoảng 18 hành khách gồm người lớn và trẻ nhỏ bị xây xát nhẹ và được 2 xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận kiểm tra sức khoẻ. Số còn lại sức khoẻ bình thường. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, người dân cũng đã đến phụ giúp đưa những người còn trong xe ra ngoài an toàn.

Bước đầu xác định, vụ tai nạn không có người tử vong, khoảng 17 hành khách gồm người lớn và trẻ nhỏ bị xây xát nhẹ, được xe cứu thương hỗ trợ đưa đến bệnh viện. Những người còn lại (gồm tài xế và phụ xe) sức khỏe bình thường.

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