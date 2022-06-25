Những tưởng hai anh em bỏ đi không báo gia đình, 3 ngày sau chính quyền địa phương và gia đình đã phát hiện tử vong tại hồ nước.

Nguồn tin Người lao động cho hay, hai anh em trên vốn được gửi tại nhà ông bà ngoại. Sau khi làm ngoài vườn về nhà, ông bà đã không thấy hai cháu. Trước đó, hai anh em T.Đ.H và T.T.H được cha mẹ đưa đến nhà ông bà ngoại ở xã Ia Ròng, huyện Chư Pứh gửi nhờ trông giúp.

Người thân và gia đình sau khi nghe tin hai em bỏ đi mất tích đã tìm kiếm, nhờ chính quyền địa phương vào cuộc hỗ trợ nhưng không có thông tin.

Qua camera giám sát phát hiện khoảng 16 giờ ngày 23-6, hai cháu đi bộ trên đường Quốc lộ 14, hướng ra thị trấn Nhơn Hòa. Tuy nhiên, sau đó không xác định hai cháu đi đâu.

Lực lượng Công an huyện Chư Pứh cũng phát đi thông báo tìm trẻ lạc để mong gia đình sớm tìm được hai cháu.

Người thân và gia đình đang tổ chức tang lễ cho hai anh em không may tử vong dưới hồ nước. Ảnh: Người lao động

Đến ngày 25-6, người dân phát hiện thi thể hai anh em nổi trên một hồ nước ven Quốc lộ 14, cách nhà ông bà ngoại chừng hơn 10km nên đã báo chính quyền địa phương.

Hiện nay, rất nhiều tai nạn liên quan đến đuối nước thương tâm xảy ra. Trước đó, tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cũng đã có 2 em học sinh tử vong do đuối nước.

Nguồn tin trên VOV cập nhật vào ngày 14/6, cháu Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2009, trú tại thôn 5, xã Gào, thành phố Pleiku rủ Huỳnh Thanh Tâm, sinh năm 2010, trú tại thôn 2, xã Trà Đa, TP.Pleiku đến chơi nhà người thân tại thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

Khoảng 16h cùng ngày, 2 em rủ nhau đến chơi ở khu vực hồ nước thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Tuy nhiên đến tối, gia đình không thấy 2 em về nhà nên tổ chức tìm kiếm, phát hiện trên bờ hồ có vật dụng của Hiếu và Tâm gồm 2 đôi dép và 1 bộ quần áo.

Nghi các em nhỏ bị đuối nước, gia đình nạn nhân đã báo cáo với chính quyền UBND xã Bàu Cạn. Đến khoảng 23h45, thi thể của hai em nhỏ được tìm thấy và được bàn giao cho gia đình nạn nhân an táng theo quy định.

Truy bắt khẩn cấp nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà ở Thủ Đức khiến 2 chị em tử vong Theo điều tra tại hiện trường có mùi xăng, nghi vấn một nam thanh niên đã dùng lửa thiêu đốt khiến 2 chị em không qua khỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-long-2-anh-em-ruot-mat-tich-tai-gia-lai-3-ngay-sau-nguoi-than-phat-hien-tu-vong-tai-ho-nuoc-479010.html