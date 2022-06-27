Không may bị hóc cùi dừa, bé gái hơn 1 tuổi tử vong thương tâm

Xã hội 27/06/2022 14:32

Do uống phải phần cùi dừa trắng có trong nước dừa, bé gái hơn 1 tuổi đã tử vong thương tâm.

Trước đó, theo người nhà bệnh nhân kể lại, bé D.T.V (17 tháng tuổi) trú xóm Thuận Phú, Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang ngồi uống nước dừa. Ngay lúc uống, bé đã bị hóc cùi dừa nên cả nhà vội vã đưa đến bệnh viện. Đáng tiếc, cháu không thể qua khỏi.

Chia sẻ trên Tiền Phong ngày 27/6, ông Nguyễn Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm, khiến một cháu bé 17 tháng tuổi tử vong như vậy.

Không may bị hóc cùi dừa, bé gái hơn 1 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Bé gái hơn 1 tuổi ở Nghệ An hóc cùi dừa, tử vong thương tâm. Ảnh: Tiền phong

Được biết, bé V. là con gái đầu. Bố mẹ cháu bé cưới nhau đã 5 năm nay mới sinh được cháu bé thì nay gặp nạn khiến ai cũng xót thương.

Cập nhật trên Báo pháp luật, trong đêm 26/6, gia đình đã đón thi thể cháu bé về để lo thủ tục mai táng. Chính quyền địa phương đã có mặt để chia sẻ, động viên với gia đình bé.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần cẩn thận hơn khi cho con nhỏ ăn uống và chơi các đồ vật nhỏ dễ bị sặc, khi vào đường hô hấp sẽ gây nguy hiểm cho trẻ.

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