Hà Nam: Cứu đám cháy lớn ở cửa hàng thời trang khiến 5 người bị mắc kẹt, 1 người thương bỏng nặng

Xã hội 27/06/2022 15:05

Đám cháy lớn tại Hà Nam khiến 3 trẻ nhỏ và 2 người lớn mắc kẹt bên trong, trong đó 1 người bị thương bỏng nặng. Cảnh sát đã nỗ lực đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Theo nhân chứng kể lại, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 27-6, tại cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà đang có 5 người, tất cả đều bị mắc kẹt bên trong không thoát được ra ngoài. Người lao động cập nhật, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Hà Nam đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, xe chuyên dụng đến hiện trường để phối hợp giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Hà Nam: Cứu đám cháy lớn ở cửa hàng thời trang khiến 5 người bị mắc kẹt, 1 người thương bỏng nặng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra cháy khiến người dân hoang mang. Ảnh: Người lao động

Tuy nhiên, đám cháy khá lớn, công tác cứu nạn gặp khá nhiều khó khăn. Theo Dân trí, phía sau ngôi nhà bốc cháy to, phía trước có người mắc kẹt nên cơ quan chức năng đã điều nhiều xe chuyên dụng vừa làm công tác chữa cháy, vừa làm công tác cứu hộ; đồng thời huy động thêm một xe thang nâng bên ngoài để đưa người lên trên tầng 4 cứu người gặp nạn.

Hà Nam: Cứu đám cháy lớn ở cửa hàng thời trang khiến 5 người bị mắc kẹt, 1 người thương bỏng nặng - Ảnh 2
Cửa hàng thời trang bị cháy. Ảnh: Dân trí
Hà Nam: Cứu đám cháy lớn ở cửa hàng thời trang khiến 5 người bị mắc kẹt, 1 người thương bỏng nặng - Ảnh 3
Nhìn từ xa, cột khói bốc lên khá cao. Ảnh: Người lao động.

Đám cháy bùng lên ngày một dữ dội nên công tác triển khai cứu người gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều người dân cũng tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm cách cứu những người gặp nạn trong đám cháy.

Sau hơn một giờ nỗ lực giải cứu, cảnh sát đã lần lượt đưa được 5 người bị mắc kẹt trong đám cháy ra khỏi hiện trường, đưa đi cấp cứu. Trong đó, 1 người đang điều khiển máy phát bị bỏng nặng, 3 trẻ nhỏ bị mắc kẹt trên tầng 4 và 1 nhân viên giao nước kẹt trong thang máy của ngôi nhà. Toàn bộ nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Hà Nam: Cứu đám cháy lớn ở cửa hàng thời trang khiến 5 người bị mắc kẹt, 1 người thương bỏng nặng - Ảnh 4
Hà Nam: Cứu đám cháy lớn ở cửa hàng thời trang khiến 5 người bị mắc kẹt, 1 người thương bỏng nặng - Ảnh 5
Hà Nam: Cứu đám cháy lớn ở cửa hàng thời trang khiến 5 người bị mắc kẹt, 1 người thương bỏng nặng - Ảnh 6
Những người chứng kiến vụ cháy nỗ lực giải cứu. Ảnh: Dân trí.

Được biết thời điểm xảy ra vụ cháy, thời tiết tại TP Phủ Lý nắng nóng gay gắt, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu nạn cứu hộ.

Cửa hàng là một ngôi nhà cao 5 tầng, chuyên kinh doanh hàng tạp hóa, mỹ phẩm, quần áo thời trang kết hợp nhà ở gia đình.

Ngoài lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng khác như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động… đều được điều động đến nơi xảy ra cháy để làm nhiệm vụ.

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