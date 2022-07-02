Luật sư phân tích chuyện 2 nghệ sỹ bị tố hiếp dâm ở Tây Ban Nha: đừng lên tiếng khi chưa có gì rõ ràng

Xã hội 02/07/2022 10:32

Mới đây, 2 tiến sỹ và luật sư đã có câu trả lời về việc xử lý người có hành vi hiếp dâm tại nước ngoài.

Dẫn tin từ Zing, theo luật sư Nguyễn Thành Tô, hành vi phạm tội của 2 nghệ sĩ Việt Nam cần được làm rõ. Chứng cứ cảnh sát giữ là điều quan trọng, bởi tòa xử án sẽ căn cứ vào những gì được cung cấp.

Trên thực tế, khi tiếp nhận vụ án, bất kể ở Việt Nam hay tại phương Tây, điều quan trọng nhất luật sư muốn biết là cảnh sát đã có chứng cứ gì. Chứng cứ cảnh sát giữ là điều rất quan trọng, bởi khi tòa xử án sẽ căn cứ theo chứng cứ mà cảnh sát có.

Luật sư phân tích chuyện 2 nghệ sỹ bị tố hiếp dâm ở Tây Ban Nha: đừng lên tiếng khi chưa có gì rõ ràng - Ảnh 1
Luật sư Nguyễn Thành Tô. Ảnh: Zing.

Đứng trên góc độ là luật sư, ông Nguyễn Thành Tô cho hay, hành vi của 2 nhạc sĩ và diễn viên chưa tới mức nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng. Nếu có những hành vi dẫn tới mức độ nói trên, họ đã bị bắt giam chứ không thể tại ngoại chờ tiếp tục điều tra được.

Trích nguồn từ Vietnamnet theo Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường, thông tin 2 nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm cô gái Anh 17 tuổi tại Tây Ban Nha nếu là thật, sẽ là việc đáng buồn, đáng lên án.

Tuy nhiên đây mới chỉ là những thông tin ban đầu, cần phải có thông tin, cụ thể chính xác từ các cơ quan chức năng của nước sở tại. Vụ việc sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra xác minh của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Luật sư phân tích chuyện 2 nghệ sỹ bị tố hiếp dâm ở Tây Ban Nha: đừng lên tiếng khi chưa có gì rõ ràng - Ảnh 2
Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: Vietnamnet

Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho biết, theo dự luật mới được thông qua tháng 5/2022 ở Tây Ban Nha, quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tội hiếp dâm và phải chịu án tù lên đến 15 năm.

Tuy nhiên hồi tháng 5/2022, Quốc hội Tây Ban Nha thông qua dự luật yêu cầu phải có sự đồng thuận rõ ràng đối với các hành vi tình dục.

Dự luật mới xác định sự đồng ý là sự thể hiện rõ ràng ý chí của một người, rằng sự im lặng hoặc thụ động không phải là sự đồng ý. Vì vậy, quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là hiếp dâm và phải chịu án tù lên đến 15 năm.

Theo luật sư, với vụ việc này cần chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan tố tụng trên cơ sở các căn cứ pháp lý và tiến trình thực hiện thủ tục tố tụng tại nước sở tại.

Theo đó, nếu có dấu hiệu tội phạm, các cơ quan chức năng sẽ cần tiến hành các cuộc điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Để xử lý về tội tấn công tình dục, hiếp dâm, cơ quan tố tụng phải chứng minh rằng đã có hành vi giao cấu trái ý muốn, quan hệ tình dục trái ý muốn đối với nạn nhân.

Còn trong trường hợp hành vi quan hệ tình dục là tự nguyện và có trả tiền thì đây chỉ là hành vi mua bán dâm.

Vẫn theo tiến sĩ Đặng Văn Cường, nguyên tắc suy đoán vô tội mà cả Việt Nam và Tây Ban Nha đều áp dụng, một người chỉ được coi là có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Cơ quan tố tụng có trách nhiệm chứng minh tội phạm, nếu không chứng minh được hành vi phạm tội, bị cáo coi như không có tội. Trường hợp không chứng minh được có hành vi quan hệ tình dục hoặc chứng minh được có hành vi quan hệ tình dục nhưng là tự nguyện thì không thể xử lý về tội hiếp dâm.

Còn đối với hành vi quan hệ tình dục tự nguyện nhưng có trả tiền với người dưới 18 tuổi, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

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