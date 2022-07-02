Liên tiếp những vụ nhảy tự tự, nhảy trên cầu Cửa Đại khiến người dân không khỏi lo lắng. Ngay sáng 2/7, người dân đã phát hiện thêm 1 chiếc xe máy còn ghim chìa khóa để trên cầu Cửa Đại.

Dẫn tin từ Pháp luật, nghi ngờ có người nhảy, người dân trình báo lực lượng chức năng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chiếc xe này của người đàn ông tên TPT. Chỉ trong độ tuổi 28, ngụ tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Theo điều tra, anh này chạy xe máy đến cầu Cửa Đại, để lại xe và chìa khoá rồi đi đến nơi khác.

Người dân phát hiện chiếc xe trên cầu Cửa Đại. Ảnh: Pháp luật

Thời gian gần đây, nhiều vụ nhảy cầu tự tử diễn ra trên cầu Cửa Đại. Gần nhất là ông TH (41 tuổi, ngụ TP Hội An) chạy xe máy đến cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử vào ngày 30-6. Thi thể ông H được tìm thấy vào khuya 1-7.

Trước đó, ngày 11-6, cô gái 22 tuổi ở huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đến cầu Cửa đại kết liễu sự sống.

Ngày 16-6, hai người phụ nữ cũng đến cầu Cửa Đại nhảy xuống sông tự tử, rất may ngư dân đang đánh cá bên dưới kịp thời cứu vớt.

Trên Thanh niên, ngày 17-5 cũng xảy ra tình trạng nhảy cầu Cửa Đại hy hữu.

Theo đó, công an nghi vấn một người cha ôm con gái nhảy xuống cầu Cửa Đại tự tử.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 11 giờ trưa, người dân đi đường phát hiện trên cầu Cửa Đại (thuộc địa phận xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) có chiếc xe máy đang dựng, bên cạnh có đôi dép trẻ con. Nghi có người nhảy cầu tự tử nên người dân đã trình báo lực lượng chức năng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày (17.5), thi thể người đàn ông đã được tìm thấy.

Lực lượng chức năng cho hay: “Người dân chứng kiến cho biết là người đàn ông này ôm một bé gái khoảng 6 tuổi nhảy xuống cầu nên lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tung tích của cháu bé”.

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