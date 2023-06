Công an xác định đây là vụ án hình sự nghiêm trọng. Ảnh: VOV

Ngày 27/12, chị Tươi và chị Tình cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều 28/12, chị Tươi qua đời. Trưa 29/12, chị Tình cũng không qua khỏi.

Cũng theo lời kể bà Thắm, bữa trưa hôm đó, Nguyễn Văn Dũng (chồng của Nguyễn Thị Tươi) do có công việc tại Thái Bình, nên không qua ăn cùng gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình đưa thi thể vợ từ bệnh viện về nhà, anh Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đến ngày 16/1, anh Nguyễn Văn Dũng cũng tử vong sau hơn nửa tháng điều trị.

Đăng tải trên Vietnamnet theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, tính chất vụ án này vô cùng phức tạp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Hưng Yên đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan đánh giá tài liệu chứng cứ, và căn cứ vào các tài liệu đó công an tỉnh xác định đây là vụ án hình sự và đang tiến hành khởi tố, điều tra, làm rõ vụ án trên.