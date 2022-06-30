Tang thương 5 người nghi bị đầu độc ở Hưng Yên 'xác định là án hình sự', đề nghị khởi tố

Xã hội 30/06/2022 19:41

Vụ án 5 người tử vong nghi bị đầu độc ở Hưng Yên đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Qua điều tra vụ việc, công an tuyên bố đây là vụ án hình sự và đang tiến hành khởi tố.

Tình hình vụ việc gây rúng động cụ thể xảy ra vào trưa ngày 26/12/2021 tại gia đình ông Nguyễn Văn Sản (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An). Vào ngày trên, gia đình tổ chức bữa ăn gia đình có 9 người gồm vợ chồng ông Sản, gia đình 2 con gái là Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Tình. Tuy nhiên, 5 thành viên trong gia đình đã không qua khỏi.

Cập nhật trên VOV, theo bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản), bữa ăn trưa ngày 26/12, vốn không nằm trong kế hoạch. Hôm đó, bà đi chợ mua cục sạc điện thoại thì gặp con gái là Nguyễn Thị Tươi cùng đi chợ. Tại đây, bà có rủ Tươi đưa các con qua nhà ăn cơm trưa. Khi Tươi đồng ý, bà có gọi cho con gái út là Nguyễn Thị Tình qua dùng bữa trưa cùng.

Tang thương 5 người nghi bị đầu độc ở Hưng Yên 'xác định là án hình sự', đề nghị khởi tố - Ảnh 1
Ảnh căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Thanh niên

Bữa cơm được 2 chị em Tình chế biến, có các món thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. "Mọi người ăn cùng một mâm và không có người lạ nào đến nhà thời điểm đó", bà Thắm nói.

Sau khi gia đình ăn xong được 30 phút, thì cháu N.V.H.N. (9 tuổi, con trai chị Tươi) bị đau bụng và nôn ói. 5 phút sau khi bé N. đi bệnh viện, thì bé B. (5 tuổi, con chị Tình) cũng bị đau cổ, được đưa xuống Bệnh viện Nhi Hưng Yên cấp cứu. Tuy nhiên, tối 26/12, hai cháu cùng tử vong. Gia đình từ chối giám định pháp y và tổ chức an táng cho các cháu.

Tang thương 5 người nghi bị đầu độc ở Hưng Yên 'xác định là án hình sự', đề nghị khởi tố - Ảnh 2
Công an xác định đây là vụ án hình sự nghiêm trọng. Ảnh: VOV 

Ngày 27/12, chị Tươi và chị Tình cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều 28/12, chị Tươi qua đời. Trưa 29/12, chị Tình cũng không qua khỏi.

Cũng theo lời kể bà Thắm, bữa trưa hôm đó, Nguyễn Văn Dũng (chồng của Nguyễn Thị Tươi) do có công việc tại Thái Bình, nên không qua ăn cùng gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình đưa thi thể vợ từ bệnh viện về nhà, anh Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đến ngày 16/1, anh Nguyễn Văn Dũng cũng tử vong sau hơn nửa tháng điều trị.

Đăng tải trên Vietnamnet theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, tính chất vụ án này vô cùng phức tạp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Hưng Yên đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan đánh giá tài liệu chứng cứ, và căn cứ vào các tài liệu đó công an tỉnh xác định đây là vụ án hình sự và đang tiến hành khởi tố, điều tra, làm rõ vụ án trên.

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Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 30/6, trong đó, 4 thợ sửa chữa đường dây mạng đang uống nước, trú mưa thì gặp tai nạn.

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