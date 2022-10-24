Hoa hậu Thùy Tiên bị chị gái Đặng Thu Thảo đâm đơn khởi kiện

Hậu trường 24/10/2022 09:31

Theo Đặng Thùy Trang, những vu khống trên mạng xã hội đang ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và cho rằng kết quả phán quyết sẽ là câu trả lời cho ồn ào giữa cả hai.

Ngày 24/10, theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, bà Đặng Thùy Trang phủ nhận loạt thông tin như cưỡng đoạt tài sản; lừa Hoa hậu Thùy Tiên ký khống giấy nợ rồi cho người đe dọa; nằm trong đường dây dụ dỗ những thí sinh tiềm năng để ký hợp đồng vay nợ… Theo bà Trang, việc những tin đồn này xuất hiện nhiều lần, ảnh hưởng xấu đến mình và gia đình vì trở thành nạn nhân, mục tiêu công kích trên mạng xã hội.

Bà Đặng Thùy Trang cho biết năm 2017, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỉ đồng để làm chi phí tham gia Hoa khôi Nam Bộ. Khi đó, người đẹp sinh năm 1998 viết giấy vay tiền, cam kết sau khi thắng giải sẽ dùng cát-sê trả và để bà Đặng Thùy Trang làm quản lý, hưởng phần trăm khi book show.

Hoa hậu Thùy Tiên bị chị gái Đặng Thu Thảo đâm đơn khởi kiện - Ảnh 1
Đặng Thùy Trang và Nguyễn THúc Thùy Tiên. Ảnh: Internet

Cũng theo bà Thùy Trang, sau khi thắng giải, Thùy Tiên không hợp tác cũng không trả nợ. Đến tháng 4.2019, nàng hậu sinh năm 1998 hẹn cô ra quán cà phê tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) để trả tiền, với điều kiện đưa ra bản gốc giấy nhận nợ. “Tôi thấy người của Thùy Tiên có đem tiền theo nên tin và đã đưa bản gốc giấy nhận nợ ra để nói chuyện. Bất ngờ bà Thùy Tiên đã chụp lấy giấy nhận nợ và xé ngay lập tức mà tôi không kịp ngăn chặn”, bà Trang cho hay.

Cũng theo bà Trang, sau khi xé giấy nợ, Hoa hậu Thùy Tiên cung cấp những thông tin không chính xác, đồng thời tố cáo bà Trang ra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Bà Trang nói qua quá trình điều tra, cơ quan xác minh không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm.

“Việc cô Tiên vay tiền rồi trốn tránh trách nhiệm trả nợ, cung cấp thông tin sai sự thật cho báo chí, quy kết, vu khống tôi vào các tội danh như lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, tố giác tôi ra cơ quan công an mà không có bằng chứng, căn cứ… là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nó khiến tôi không chỉ có nguy cơ bị mất trắng tiền của đã tích cóp, bị chà đạp về danh dự, nhân phẩm mà còn khiến tôi bị suy sụp nghiêm trọng về tinh thần, sức khỏe”, bà Thùy Trang chia sẻ trong thông cáo báo chí.

Từ vụ việc, bà Đặng Thùy Trang quyết định đưa đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP.HCM). Bà Thùy Trang cho rằng phán quyết của tòa sẽ là câu trả lời thỏa đáng cho dư luận về những ồn ào giữa mình và Miss Grand International 2021 thời gian qua.

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Từ sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên liên tục vướng vào ồn ào cũ với Đặng Thùy Trang. Ảnh: Internet

Trước đó vào năm 2019, Thùy Tiên đã từng lên tiếng giải thích rằng cô đã ký vào giấy nợ 1,5 tỷ đồng với bà Đặng Thùy Trang nhưng không hề nhận được tiền. 

Và khi cô đi thi Hoa khôi Nam Bộ, chính Đặng Thùy Trang là người mở lời hứa hẹn hỗ trợ một số vấn đề về trang phục, đi lại, trang điểm. Tuy nhiên, phía Đặng Thùy Trang vẫn gây khó dễ và “đào” lại sự việc hết lần này đến lần khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của Hoa hậu Thùy Tiên.

 

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Từ khóa:   Thùy Tiên Miss Grand International 2021 Đặng Thùy Trang

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