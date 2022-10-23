Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng

Hậu trường 23/10/2022 16:06

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện áo dài tông hồng pastel trong lễ rước dâu chiều 23/10. Đám cưới của cô và doanh nhân Đỗ Vinh Quang diễn ra tối cùng ngày ở Hà Nội.

Chiều tối nay (23/10), đám cưới của hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang sẽ diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở Hà Nội. Thời điểm hiện tại, mọi sự chú ý đổ dồn về cặp mỹ nhân - thiếu gia đình đám showbiz Việt. 

Mới đây, một số hình ảnh về đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia nhà bầu Hiển được hé lộ. 

Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 1
Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 2
Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 3
Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 4
Biệt thự nhà bầu Hiển được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Saostar

Theo đó, ngay từ sáng sớm, biệt thự nhà bầu Hiển (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài lực lượng an ninh, nhà bầu Hiển còn tăng cường thêm vệ sĩ đứng che ô, được cho là hạn chế những hình ảnh riêng tư bị lọt ra bên ngoài. 

Khoảng 13h15, thiếu gia nhà bầu Hiển cùng các thành viên trong gia đình di chuyển sang nhà cô dâu trên phố Hàng Đào để thực hiện nghi thức truyền thống, đón dâu.

Xuất hiện trong lễ đón dâu, Đỗ Mỹ Linh diện áo dài truyến thống, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được thần thái rạng ngời. Ông xã cô - Đỗ Vinh Quang diện vest bảnh bao cùng dàn xế hộp sang nhà nàng Hậu để "xin dâu".

Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 5
Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 6
Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 7
Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 8
Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 9
Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh chuẩn bị cho lễ đón dâu. 

Trước giờ rước dâu, cô chia sẻ cảm xúc hồi hộp xen lẫn háo hức khi chuẩn bị bước vào một trang mới trong cuộc sống. Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển - doanh nhân Đỗ Vinh Quang hẹn hò trong hai năm trước khi tiến tới hôn nhân. Từ khi yêu cho đến thời điểm công bố đám cưới, cặp uyên ương luôn giữ sự riêng tư nhất định. 

Theo nàng hậu, vị hôn phu không quen với việc xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội. Trong đám hỏi trước đó, cô và doanh nhân Đỗ Vinh Quang cũng tổ chức kín đáo, có vệ sĩ để đảm bảo sự riêng tư.

Biệt thự nhà bầu Hiển trang hoàng lộng lẫy ngày rước dâu, hoa hậu Việt Nam cười tít mắt bước chân về nhà chồng - Ảnh 10
Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang làm lễ ăn hỏi. Ảnh: FBNV

Trước đó sau thời gian dài kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm. Cô chọn đúng ngày sinh nhật tuổi 26 để thông báo tin vui đến mọi người.

Nàng hậu hạnh phúc chia sẻ: “Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất! Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình!

Tháng 10 lúc nào cũng là 1 tháng thật nhiều sự kiện và ý nghĩa với Linh và từ bây giờ sẽ lại có thêm 1 ngày kỉ niệm vào tháng 10! Linh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho Linh và anh Quang trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn mọi người vào một ngày thật đẹp cùng mùa thu Hà Nội”.

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