Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng 'chuộc lỗi', bay ra Hà Nội dự đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi?

Hậu trường 22/10/2022 19:43

Sau lần lỡ hẹn đám cưới của Diệu Nhi tại Phan Thiết, phải chăng giọng ca "Ngọt ngào" muốn bù đắp lại cho "em gái ruột"?

Ngày 10/10 vừa qua, Anh Tú - Diệu Nhi chính thức tổ chức "đám cưới cổ tích" tại Phan Thiết. Sau 7 năm bên nhau, ngày trọng đại của cặp đôi nhận được sự theo dõi, chúc phúc của đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp trong showbiz Việt.

Sau đám cưới, "Diệu Nhi" trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày 10/10 với hơn 100.000 lượt trên Google Vietnam. Các từ khoá liên quan khác cũng được tiếp cận liên tục, trong đó có "Đông Nhi" - người chị, người đồng nghiệp thân thiết của Diệu Nhi.

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng 'chuộc lỗi', bay ra Hà Nội dự đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi? - Ảnh 1
Dù là chị em thân thiết trong showbiz nhưng Đông Nhi lại vắng mặt trong đám cưới của "em gái ruột". Ảnh: Internet

Giọng ca Từng thuộc về nhau bị "ném đá" là thiếu tinh tế khi vắng mặt tại đám cưới của Diệu Nhi dù cả 2 có mối quan hệ thân thiết, thậm chí gọi nhau là "chị em ruột". Dù gửi lời chúc tới Diệu Nhi từ xa, nhưng ngay sau đó cô và ông xã Ông Cao Thắng lại đăng ảnh tươi cười dự đám cưới của MC Liêu Hà Trinh được tổ chức cùng thời điểm tại TP.HCM. Đây chính là nguồn cơn "thổi bùng" lên những tranh cãi, chỉ trích trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua.

Cho đến tận hôm nay (22/10), ngày Anh Tú - Diệu Nhi tổ chức đám cưới lần 2 tại Hà Nội, cái tên Đông nhi cũng liên tục được nhắc đến trên các diễn đàn. Nhiều người thắc mắc, không biết HLV The Voice 2017 có xuất hiện trong lễ cưới "em gái ruột" sau lẫn lỡ hẹn tại Phan Thiết hay không?

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng 'chuộc lỗi', bay ra Hà Nội dự đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi? - Ảnh 2
Nhiều người tò mò, liệu Đông Nhi có bay ra Hà Nội để chuộc lỗi với "em gái ruột"?

Bất ngờ, một tài khoản mạng đã đăng hình chụp vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trong chuyến bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Theo người này cho biết, cô ngồi cùng khoan với vợ chồng Đông Nhi cùng con gái, họ cùng bay ra Thủ đô vào ngày hôm qua. Tài khoản mạng đoán giọng ca Ngọt ngào cùng ông xã đến Hà Nội để dự đám cưới Diệu Nhi.

"Hôm qua mình gặp cả nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng trên máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, chắc đi dự đám cưới này. Winnie xinh lắm, chạy lăng xăng chào tất cả mọi người trong khoang ấy", một tài khoản mạng cho biết.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đồn đoán từ dân mạng, thực hư thế nào phải đợi người trong cuộc lên tiếng. 

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng 'chuộc lỗi', bay ra Hà Nội dự đám cưới 'em gái ruột' Diệu Nhi? - Ảnh 3
Một khán giả bắt gặp vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng trong chuyến bay ra Hà Nội, đồn đoán cặp đôi đi dự đám cưới Diệu Nhi. Ảnh: Chụp màn hình

Việc Đông Nhi có mặt hay không trong lễ cưới tại Hà Nội của "em gái ruột" đều khiến cô rơi vào thế khó. Bởi theo nhiều người cho rằng, nếu Đông Nhi tiếp tục vắng mặt ở sự kiện của Diệu Nhi thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Bởi lẽ nếu như hôm 10/10 vừa qua, có rất nhiều "lời bào chữa" được đưa ra cho sự vắng mặt của Đông Nhi như: trùng lịch cưới bạn thân Liêu Hà Trinh, con ốm phải nằm viện..., thì hiện tất cả đều không còn phù hợp.

Tuy nhiên, nếu nữ ca sĩ có mặt, cũng sẽ có luồng ý kiến cho rằng cô tham gia vì sức ép của dư luận chứ không phải bởi quan tâm tới "em gái ruột". Thậm chí, sau khi Diệu Nhi - Anh Tú công bố tiệc cưới ở Hà Nội không mời nghệ sĩ, mà Đông Nhi lại tới dự cũng sẽ có thể "thổi bùng" lên tranh cãi.

Đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi tại Hà Nội: Visual cô dâu chú rể đẹp miễn chê, không gian lễ cưới ấm cúng và trang trọng

Đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi tại Hà Nội: Visual cô dâu chú rể đẹp miễn chê, không gian lễ cưới ấm cúng và trang trọng

Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp bên cạnh chú rể, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   Đông Nhi Diệu Nhi đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi

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