Diệu Nhi gặp sự cố ngoài ý muốn đứt dây áo khi tung bông cưới

Mới nhất cập nhật tại buổi lễ, clip đăng tải hình ảnh hiếm hoi trong lễ cưới. Đáng chú ý, đây là màn được mong chờ nhất trong đám cưới, đó chính là tung hoa. Bạn bè cô dâu hầu hết cũng là những gương mặt đình đám trong Vbiz: Anh Đức, Lan Ngọc, Sam, Ngọc Trinh, Isaac,… đang hào hức giành bó hoa cưới và người may mắn đã gọi tên Sam.

Ngày 10/10, đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú chính thức được diễn ra tại một resort sang trọng ở Phan Thiết. Nhiều nghệ sĩ đình đám đã có mặt từ rất sớm để chung vui cùng cặp đôi. Trấn Thành, BB Trần, Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc... đều háo hức check in và dành những lời chúc phúc đến Anh Tú - Diệu Nhi.

Tại buổi lễ, cô dâu và chú rể bày tỏ lời cảm ơn gia đình hai bên cùng các nghệ sĩ có mặt chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của họ. Anh Tú nhiều lần nghẹn giọng vì nước mắt. Anh cho biết khi chờ Diệu Nhi được đưa vào lễ đường, anh cố gắng nén nước mắt vào trong, vì sợ mắt nhòe đi, nhìn cô dâu của mình không còn rõ.

Đáng chú ý, trong quá trình tung bông Diệu Nhi bất ngờ gặp sự cố. Cụ thể, một bên dây váy của Diệu Nhi bị đứt do tác động trong quá trình lấy đà tung hoa cưới. Đang trong không khí vui vẻ, hạnh phúc Diệu Nhi tỏ ra không để ý đến việc một bên dây áo bị đứt, cô hào hứng cho màn tung bông.

Mỹ nam của màn ảnh Việt nói anh đã chờ đợi hôn lễ với Diệu Nhi từ lâu. Anh trải lòng với bố mẹ hai bên: "7 năm qua, hai đứa con đã cố gắng rất nhiều, cùng nhau phấn đấu để tạo nên tương lai tốt hơn. Giờ con không biết nói gì hơn. Cuối cùng, con cũng đã có vợ". Rồi anh gửi gắm lời yêu thương đến cô dâu của mình: "Trước giờ, anh chưa hứa với em điều gì. Hôm nay, anh rất vui vì tổ chức được lễ cưới như mong muốn. Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh". Những lời thủ thỉ của Anh Tú được khách khứa có mặt khen dễ thương và cảm động.

Diệu Nhi lau nước mắt cho chú rể. Ảnh: Internet

Cô dâu cũng nghẹn ngào bật khóc và làm nhiều người xúc động khi bày tỏ: "Nhưng khi anh là chồng của em, anh là người chồng tuyệt vời. Những việc anh không làm ở nơi công cộng, anh làm ở nơi chỉ có hai đứa mình. Anh chưa bao giờ từ chối em bất kỳ điều gì, đi làm về tự giác đưa tiền cho em. Quan trọng nhất là lúc nào anh cũng bên em. Mỗi khi anh chăm sóc em lúc em mệt mỏi, em phẫu thuật thẩm mỹ về, em nhận ra em đã lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em cũng mong được làm vợ anh, làm con của ba mẹ em, làm con dâu của bố mẹ anh vì gia đình mình quá tuyệt vời".

Sau hành trình dài yêu nhau, Diệu Nhi - Anh Tú chính thức tổ chức lễ cưới. Đám cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu mà họ dành cho nhau trong suốt 7 năm qua. Họ cùng trải qua những chuyện không vui trong cuộc và cuối cùng đã chọn đối phương là bạn đời đi tiếp hành trình còn lại của cuộc đời.