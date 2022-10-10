Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết

Hậu trường 10/10/2022 17:32

Vào chiều nay (10/10), lễ cưới của cặp đôi đình đám showbiz Anh Tú - Diệu Nhi chính thức được diễn ra tại Phan Thiết, với sự tham dự của đông đảo anh chị em nghệ sĩ.

Lễ cưới được diễn ra với không gian riêng tư, chỉ những người có thiệp mời mới được vào khuôn viên bên trong buổi lễ. Chính vì vậy, thông tin về buổi lễ không được cập nhật nhiều.

Cùng với sự háo hức của người hâm mộ, những tấm ảnh đầu tiên của cô dâu và chú rể được hé lộ khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy cưới, khác với tích cách năng động thường ngày, nữ diễn viên đứng e ấp bên chồng. Trong khi đó, đứng trước quan viên 2 họ và khách mời, Anh Tú không giấu được sự xúc động khi phát biểu. 

Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 1
Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 2
Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 3
Cặp đôi xúc động trong ngày trọng đại, Diệu Nhi liên tục lau nước mắt cho chồng. ẢNh: Internet

 

Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 4
Cô dâu - chú rể chụp ảnh cùng dàn khách mời. Ảnh: FB Sĩ Thanh

Trước đó một ngày, nhiều sao Việt là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Thuận Nguyễn, Jun Phạm, Sam, Sĩ Thanh... đã có mặt tại địa điểm tổ chức đám cưới để chung vui với Diệu Nhi và Anh Tú. 

Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 5
Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 6
Nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt từ rất sớm để dự tiệc cưới của "cặp đôi vàng" showbiz. Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành

 

Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 7
Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 8
Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 9
Diệu Nhi bên dàn phù dâu đình đám. Ảnh: FB Sĩ Thanh

Trước đó ít ngày, cặp đôi đình đám được bắt gặp đáp trực thăng đến Phan Thiết để kiểm tra cũng như chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ cưới của mình. Cũng theo những hình ảnh rò rỉ, xung quanh khu nghỉ dưỡng này hiện nay đã được bảo vệ bởi hàng rào siêu dài in hình cô dâu và chú rể. Để có được một "siêu đám cưới" sắp tới, đơn vị tổ chức cũng đã cho huy động rất nhiều nhân lực để chuẩn bị. Ngoài ra, được biết đến ngày diễn ra hôn lễ, sẽ có thêm nhiều nhân viên trong các khâu từ phục vụ đến an ninh được huy động cho đám cưới của cặp đôi.

Theo lịch trình, lễ cưới sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của thành phố biển Phan Thiết. Sảnh đón tiếp khách mời sẽ được đặt tại khu vực đẹp nhất của resort với hình ảnh chiếc thuyền viễn dương khổng lồ đặt bên cạnh hồ bơi vô cực với tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh biển.

Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết - Ảnh 10
Anh Tú - Diệu Nhi đã mất nhiều thời gian chuẩn bị cho ngày trọng đại. Ảnh: FBNV

Diệu Nhi, Anh Tú quen nhau từ 2013 nhưng hai năm sau mới chính thức nảy sinh tình cảm. Ban đầu, cả hai không công khai hẹn hò nhưng thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện của làng giải trí. Diệu Nhi từng nói cô vốn là người khép kín, không thích bị bàn tán đời tư. Tuy nhiên, khi fan biết chuyện, thời điểm đó nữ diễn viên quyết định lên tiếng xác nhận mình đang yêu Anh Tú.

Ngày 21/8 vừa qua, Diệu Nhi - Anh Tú công khai ảnh đăng ký kết hôn. Đại diện truyền thông của hai diễn viên xác nhận cặp đôi hoàn tất thủ tục kết hôn tại Hà Nội từ ngày 10/10/2019 và bức ảnh này được ghi lại vào thời điểm đó.

 

Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ

Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ

Khá nhiều anh chị em nghệ sĩ đã có mặt sớm tại Phan Thiết để tham dự đám cưới của Anh Tú - Diệu Nhi.

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi Diệu Nhi Anh Tú

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 10 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 10 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 10 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh