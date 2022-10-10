Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong ngày trọng đại, dàn nghệ sĩ siêu khủng xúng xính váy áo đổ bộ Phan Thiết

Cùng với sự háo hức của người hâm mộ, những tấm ảnh đầu tiên của cô dâu và chú rể được hé lộ khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Diệu Nhi xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy cưới, khác với tích cách năng động thường ngày, nữ diễn viên đứng e ấp bên chồng. Trong khi đó, đứng trước quan viên 2 họ và khách mời, Anh Tú không giấu được sự xúc động khi phát biểu.

Lễ cưới được diễn ra với không gian riêng tư, chỉ những người có thiệp mời mới được vào khuôn viên bên trong buổi lễ. Chính vì vậy, thông tin về buổi lễ không được cập nhật nhiều.

Trước đó một ngày, nhiều sao Việt là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Thuận Nguyễn, Jun Phạm, Sam, Sĩ Thanh... đã có mặt tại địa điểm tổ chức đám cưới để chung vui với Diệu Nhi và Anh Tú.

Nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt từ rất sớm để dự tiệc cưới của "cặp đôi vàng" showbiz. Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành

Diệu Nhi bên dàn phù dâu đình đám. Ảnh: FB Sĩ Thanh

Trước đó ít ngày, cặp đôi đình đám được bắt gặp đáp trực thăng đến Phan Thiết để kiểm tra cũng như chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ cưới của mình. Cũng theo những hình ảnh rò rỉ, xung quanh khu nghỉ dưỡng này hiện nay đã được bảo vệ bởi hàng rào siêu dài in hình cô dâu và chú rể. Để có được một "siêu đám cưới" sắp tới, đơn vị tổ chức cũng đã cho huy động rất nhiều nhân lực để chuẩn bị. Ngoài ra, được biết đến ngày diễn ra hôn lễ, sẽ có thêm nhiều nhân viên trong các khâu từ phục vụ đến an ninh được huy động cho đám cưới của cặp đôi.

Theo lịch trình, lễ cưới sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của thành phố biển Phan Thiết. Sảnh đón tiếp khách mời sẽ được đặt tại khu vực đẹp nhất của resort với hình ảnh chiếc thuyền viễn dương khổng lồ đặt bên cạnh hồ bơi vô cực với tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh biển.

Anh Tú - Diệu Nhi đã mất nhiều thời gian chuẩn bị cho ngày trọng đại. Ảnh: FBNV

Diệu Nhi, Anh Tú quen nhau từ 2013 nhưng hai năm sau mới chính thức nảy sinh tình cảm. Ban đầu, cả hai không công khai hẹn hò nhưng thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện của làng giải trí. Diệu Nhi từng nói cô vốn là người khép kín, không thích bị bàn tán đời tư. Tuy nhiên, khi fan biết chuyện, thời điểm đó nữ diễn viên quyết định lên tiếng xác nhận mình đang yêu Anh Tú.

Ngày 21/8 vừa qua, Diệu Nhi - Anh Tú công khai ảnh đăng ký kết hôn. Đại diện truyền thông của hai diễn viên xác nhận cặp đôi hoàn tất thủ tục kết hôn tại Hà Nội từ ngày 10/10/2019 và bức ảnh này được ghi lại vào thời điểm đó.