Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ

Hậu trường 09/10/2022 19:15

Khá nhiều anh chị em nghệ sĩ đã có mặt sớm tại Phan Thiết để tham dự đám cưới của Anh Tú - Diệu Nhi.

Vào ngày mai (10/10), đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú sẽ chính thức diễn ra tại thành phố biển Phan Thiết, Bình Thuận. 

Tuy nhiên, chiều nay 9/10, nhiều nghệ sĩ đã đến sớm, cùng cô dâu - chú rể chuẩn bị cho tiệc cưới linh đình vào chiều tối ngày mai.

Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ - Ảnh 1
Dàn nghệ sĩ Việt đã có mặt sớm trước ngày diễn ra đám cưới của Anh Tú - Diệu Nhi. Ảnh: FB Trấn Thành

Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm... và nhiều nghệ sĩ đình đám háo hức check in không gian hôn trường. Hiện những hình ảnh về tiệc cưới Anh Tú - Diệu Nhi đang nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông và người hâm mộ.  

Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ - Ảnh 2
Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ - Ảnh 3
Cô dâu chú rể chụp ảnh cùng với khách mời, không gian tiệc cưới cũng được hé lộ. Ảnh: FB Sam

 

Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ - Ảnh 4
Anh Tú - Diệu Nhi tổ chức buổi tiệc cùng với khách mời vào tối nay. Cả hai gửi lời cảm ơn đến anh chị em đồng nghiệp, vì đã hủy show và đến chung vui cùng hai vợ chồng. Ảnh: FB Anh Đức

Trước đó ít ngày, cặp đôi đình đám được bắt gặp đáp trực thăng đến Phan Thiết để kiểm tra cũng như chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ cưới của mình. Theo như thông tin được hé lộ trên tấm thiệp mời, hôn lễ của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra vào chiều ngày 10/10 tại một resort đẳng cấp quốc tế với kiến trúc như tòa lâu đài Châu Âu ngay tại quê nhà của cô dâu.

Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ - Ảnh 5

Cũng theo những hình ảnh rò rỉ, xung quanh khu nghỉ dưỡng này hiện nay đã được bảo vệ bởi hàng rào siêu dài in hình cô dâu và chú rể. Để có được một "siêu đám cưới" sắp tới, đơn vị tổ chức cũng đã cho huy động rất nhiều nhân lực để chuẩn bị. Ngoài ra, được biết đến ngày diễn ra hôn lễ, sẽ có thêm nhiều nhân viên trong các khâu từ phục vụ đến an ninh được huy động cho đám cưới của cặp đôi.

Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ - Ảnh 6
Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ - Ảnh 7

Theo lịch trình, lễ cưới sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều ngày 10.10 dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp của thành phố biển Phan Thiết. Sảnh đón tiếp khách mời sẽ được đặt tại khu vực đẹp nhất của resort với hình ảnh chiếc thuyền viễn dương khổng lồ đặt bên cạnh hồ bơi vô cực với tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh biển.

Dàn nghệ sĩ Việt tề tựu trước ngày cưới Anh Tú - Diệu Nhi, không gian đám cưới cổ tích được hé lộ - Ảnh 8

Diệu Nhi, Anh Tú quen nhau từ 2013 nhưng hai năm sau mới chính thức nảy sinh tình cảm. Ban đầu, cả hai không công khai hẹn hò nhưng thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện của làng giải trí. Diệu Nhi từng nói cô vốn là người khép kín, không thích bị bàn tán đời tư. Tuy nhiên, khi fan biết chuyện, thời điểm đó nữ diễn viên quyết định lên tiếng xác nhận mình đang yêu Anh Tú. Nhờ vậy, họ được mời tham gia nhiều gameshow hơn.

Diệu Nhi từng thừa nhận cô may mắn hơn người yêu nên có nhiều cơ hội đóng phim, tham gia nhiều dự án. Đôi lúc, cô và Anh Tú buồn vì mỗi lần đi đâu, truyền thông cũng hỏi một trong hai người về chuyện tình cảm thay vì quan tâm đến các hoạt động nghệ thuật. Do đó từ năm 2017, họ quyết định tách ra riêng và hạn chế xuất hiện cùng nhau.

Ngày 21/8 vừa qua, Diệu Nhi - Anh Tú công khai ảnh đăng ký kết hôn. Trong bức ảnh Anh Tú đăng lên, hai diễn viên mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang. Diệu Nhi ngồi sau bạn trai, giơ tờ giấy đăng ký kết hôn. Anh Tú cho biết: "Trên tay Trần Thị Diệu Nhi là giấy chứng nhận kết hôn với Bùi Anh Tú".

Đại diện truyền thông của hai diễn viên xác nhận với Ngôi Sao họ hoàn tất thủ tục kết hôn tại Hà Nội từ ngày 10/10/2019 và bức ảnh này được ghi lại vào thời điểm đó. Hiện cặp sao đã gửi xong thiệp mời cưới đến người thân, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp.

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