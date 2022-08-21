HOT: Diệu Nhi - Anh Tú chính thức kết hôn, chuyện tình lâu năm đã có cái kết đầy viên mãn

Một đám cưới thế kỷ của showbiz Việt sắp sửa được diễn ra!

Ngày 21/8, trên trang Fanpage, diễn viên Anh Tú bất ngờ đăng tải bức ảnh cùng Diệu Nhi đang cầm tờ giấy đăng ký kết hôn. Anh xác nhận cả hai đã trở thành vợ chồng hợp pháp: "Trên tay Trần Thị Diệu Nhi đang là giấy chứng nhận kết hôn với Bùi Anh Tú". Anh Tú và Diệu Nhi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp sau 7 năm bên nhau. Ảnh: FBNV Chỉ sau vài phút đăng tải, dòng trạng thái của diễn viên Anh Tú đã nhận được sự tương tác rất lớn. Nhiều khán giả và đồng nghiệp đã để lại lời chúc mừng đến với cặp đôi.

Thời gian qua, Diệu Nhi và Anh Tú dính tin đồn đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên cặp đôi chưa lên tiếng về vấn đề này. Không ít khán giả mong chờ đám cưới thế kỷ của Anh Tú và Diệu Nhi trong thời gian sắp tới. Cặp đôi nảy sinh tình cảm vào năm 2015, một năm sau đó mới công khai với khán giả. Ảnh: Internet Diệu Nhi và Anh Tú cùng là diễn viên tại sân khấu kịch Thế giới trẻ. Từ quan hệ đồng nghiệp, cả hai nảy sinh tình cảm, tìm hiểu nhau từ năm 2015 và công khai mối quan hệ yêu đương vào cuối năm 2016. Hai người mặc đồ đôi xuất hiện trên một chương trình truyền hình, chính thức xác nhận đã hẹn hò hơn 1 năm.

Diệu Nhi hơn Anh Tú 2 tuổi, tuy nhiên hai người vẫn được khán giả khen ngợi đẹp đôi và dành nhiều sự ủng hộ cho chuyện tình này. Sau khi công khai, Diệu Nhi và Anh Tú thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh, tương tác với nhau trên mạng xã hội hay cùng nhau xuất hiện ở nhiều chương trình. Cả hai sẵn sàng bày tỏ tình cảm với nhau qua lời nói lẫn hành động, nhưng không phô trương quá mức, không gây nhiều ồn ào, tai tiếng nên nhận được cảm tình từ công chúng. Muốn giữ gìn chuyện tình cảm riêng tư, cả hai hạn chế nhắc đến nhau trên sóng truyền hình. Ảnh: Internet Vài năm gần đây, cặp đôi ít tương tác trên mạng xã hội, chính vì vậy mà không ít lần dính nghi vấn chia tay. Tuy nhiên, qua những hình ảnh hay tiết lộ từ bạn bè của hai người, Anh Tú và Diệu Nhi không hề chia tay mà dường như chỉ muốn yêu trong thầm lặng để khán giả chú ý hơn về sự nghiệp của hai người thay vì chuyện tình cảm. Diệu Nhi từng giải thích việc cô và bạn trai hiếm khi nhắc về nhau trước công chúng. Nữ diễn viên cho biết việc hai người quay game show, trả lời phỏng vấn chung lúc mới công khai hẹn hò khiến công chúng chú ý chuyện đời tư nhiều hơn công việc. Diệu Nhi, Anh Tú lo sợ chuyện đời tư lấn át sự nghiệp nên luôn năn nỉ các MC không nhắc đến tình cảm nếu hai người tham gia game show chung.

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