Sau đồn đoán sinh con đầu lòng, Diệu Nhi và Anh Tú còn để lộ chi tiết sống chung nhà?

Hậu trường 17/06/2022 11:17

Chỉ một chi tiết thôi mà các fans đã đoán ra được Anh Tú ở đâu đó trong đoạn clip của Diệu Nhi!

Diệu Nhi và Anh Tú là một trong những cặp đôi Vbiz nhận được nhiều sự yêu mến và quan tâm. Trong chuyện tình cảm, cả hai luôn giữ kín tiếng, ít phô trương như nhiều cặp đôi khác. Dù không xuất hiện cùng nhau thế nhưng nhiều chi tiết được cư dân mạng soi ra cũng đủ khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Sau đồn đoán sinh con đầu lòng, Diệu Nhi và Anh Tú còn để lộ chi tiết sống chung nhà? - Ảnh 1
Diệu Nhi và Anh Tú là một trong những cặp đôi bí ẩn nhất showbiz - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Diệu Nhi đăng tải đoạn clip cover lại một bản hit đang rầm rộ trên tiktok những ngày qua thu hút nhiều sự quan tâm bởi chất giọng hài hước, "loạng choạng" như mọi khi. Kèm theo đó là biểu cảm "ố dề" không lẫn đi đâu được của nữ diễn viên khiến nhiều người khoái chí. Thế nhưng, trong lần cover này, bên cạnh giọng ca quen thuộc của Diệu Nhi thì cư dân mạng còn soi ra một giọng bè nam trong đoạn clip. Và ngay lập tức giọng nam này được cư dân mạng khẳng định chắc chắn là Anh Tú.

Đặc biệt, trong khi đang mải mê ca hát, Diệu Nhi cũng không phát hiện ra giọng bè này. Đến cuối clip, nữ diễn viên gây cười khi có thái độ "xéo sắc" dành cho nhân vật bí ẩn vì để lộ giọng hát bè quá lớn lọt vào đoạn clip.

Sau đồn đoán sinh con đầu lòng, Diệu Nhi và Anh Tú còn để lộ chi tiết sống chung nhà? - Ảnh 2
Sau đồn đoán sinh con đầu lòng, Diệu Nhi và Anh Tú còn để lộ chi tiết sống chung nhà? - Ảnh 3
Cư dân mạng khẳng định chắc nịnh giọng nam xuất hiện trong clip của Diệu Nhi là Anh Tú - Ảnh: Chụp màn hình

Từ điều này làm dấy lên việc Diệu Nhi và Anh Tú có thể đang sống chung nhà và mối quan hệ của cả 2 vẫn rất tốt đẹp, không có dấu hiệu rạn nứt như nhiều lời đồn đoán. Trong năm vừa qua, Diệu Nhi và Anh Tú cũng vướng phải tin đồn đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, đồn đoán này đến nay vẫn chưa được chính chủ xác thực.

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Bài đăng đầy hài hước, dí dỏm của Diệu Nhi đã nhanh chóng nhận được sự tương tác của đông đảo người hâm mộ.

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