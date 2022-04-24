Diệu Nhi than khổ: 'Đau lắm, từ thể xác đến tâm hồn', là chuyện nghiêm trọng gì đây?

Hậu trường 24/04/2022 20:57

Bài đăng đầy hài hước, dí dỏm của Diệu Nhi đã nhanh chóng nhận được sự tương tác của đông đảo người hâm mộ.

Diệu Nhi được biết đến là một trong những cây hài trẻ xinh đẹp và duyên dáng và lối diễn rất tự nhiên, mang đậm nét riêng, cô cũng nhận được khá nhiều sự yêu thích, mến mộ của khán giả. Nữ diễn viên sinh năm 1991 được khán giả yêu thích bởi sự tự nhiên và hài hước trong tính cách. 

Diệu Nhi than khổ: 'Đau lắm, từ thể xác đến tâm hồn', là chuyện nghiêm trọng gì đây? - Ảnh 1

Mới đây, nữ diễn viên Bẫy ngọt ngào tiếp tục khiến người hâm mộ được phen bật cười trước sự "lầy lội" của cô nàng trên trang cá nhân. Theo đó, Diệu Nhi đã đăng tải một đoạn clip trong MV huyền sử Đôi Mi Em Đang U Sầu của nữ ca sĩ Đông Nhi để chúc mừng sự trở lại của người chị đồng nghiệp sau một thời gian chăm sóc cho con. 

Đáng chú ý, kèm theo đoạn clip Diệu Nhi hài hước bật mí với mọi người: "Mọi người coi MV Đôi Mi Em Đang U Sầu của chị hai Đông Nhi có thấy bé Diệu Nhi chưa? Coi kỹ lên mới thấy nha, tại bữa đó mình quay về trễ, mà diễn viên đóng vai này chỉ kể bị kẹt đột xuất, nên nhờ mình qua giúp gấp. Mình chạy qua đóng xong thì mình hiểu diễn viên trước bị kẹt gì rồi, là kẹt trong biển người 2 bên xáp lá cà nè mọi người, đau lắm, đau từ thể xác đau đến tâm hồn. Vai sau chị cho em đứng, đi hay ngồi cũng được, chứ nằm cực quá chị hai Đông Nhi nha".

Diệu Nhi than khổ: 'Đau lắm, từ thể xác đến tâm hồn', là chuyện nghiêm trọng gì đây? - Ảnh 2
Bài đăng của Diệu Nhi trên trang cá nhân. - Ảnh chụp màn hình

Nữ diễn viên gốc Bình Thuận còn tận tâm ghép mặt mình vào hình ảnh một nhân vật quần chúng trong MV để minh chứng cho lời mình nói là sự thật. Bài đăng đầy tính hài hước, hóm hỉnh của Diệu Nhi ngay lập tức nhận được nhiều sự tương tác lớn của cư dân mạng.

Diệu Nhi than khổ: 'Đau lắm, từ thể xác đến tâm hồn', là chuyện nghiêm trọng gì đây? - Ảnh 3
Hình ảnh được mà Diệu Nhi ghép mặt mình vào clip. - Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, chính chủ của MV cũng không quên hài hước khi để lại bình luận: "Hoá ra em là nội gián của bên chị cài qua bên Noo mà Noo nào hay biết". Ngay sau đó, Diệu Nhi vẫn tiếp tục thể hiện độ "lầy lội" của mình bằng câu trả lời: "Thì ra tâm lý vai em nó nhiều uẩn khúc như vậy mà chỉ cần diễn đạt thông qua 1 cái góc đầu thôi".

Diệu Nhi than khổ: 'Đau lắm, từ thể xác đến tâm hồn', là chuyện nghiêm trọng gì đây? - Ảnh 4
Màn tương tác của "song Nhi". - Ảnh chụp màn hình

Màn tương tác đối đáp của "song Nhi" khiến cho cộng đồng mạng không khỏi bật cười thú vị bởi sự duyên dáng hài hước và cũng như tình cảm thân thiết giữa 2 cô nàng.

Diệu Nhi than khổ: 'Đau lắm, từ thể xác đến tâm hồn', là chuyện nghiêm trọng gì đây? - Ảnh 5

Diệu Nhi than khổ: 'Đau lắm, từ thể xác đến tâm hồn', là chuyện nghiêm trọng gì đây? - Ảnh 6
Bình luận của cộng đồng mạng về bài viết của Diệu Nhi. - Ảnh chụp màn hình

 

Diệu Nhi than khổ: 'Đau lắm, từ thể xác đến tâm hồn', là chuyện nghiêm trọng gì đây? - Ảnh 7
Cặp "song Nhi" khá thân thiết với nhau. - Ảnh: FBNV

Diệu Nhi và Đông Nhi là hai nữ nghệ sĩ hiện sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo vì tính cách thân thiện, vui tính. Cặp "song Nhi" khá thân thiết với nhau, thậm chí Diệu Nhi còn nhiều lần nhận mình là em gái ruột của Đông Nhi. Vào thời điểm Đông Nhi và Ông Cao Thắng kết hôn, Diệu Nhi từng không ít lần cover, hơn nữa còn đòi hát những bản hit để dành làm quà cưới cho cặp đôi.

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