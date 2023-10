Cuộc sống của dàn diễn viên Cổng Mặt Trời sau 12 năm giờ ra sao?

Với vẻ ngoài điển trai, nụ cười tỏa nắng cùng diễn xuất duyên dáng, Lương Thế Thành chính là diễn viên quen thuộc với khá nhiều khán giả mê phim truyền hình Việt. Anh được coi là một trong những diễn viên mang đến tiếng cười cho bộ phim Cổng Mặt Trời khi lên sóng nhờ cách diễn xuất rất tự nhiên, mộc mạc và gần gũi.

Điều khiến khán giả ngưỡng mộ ở Lương Thế Thành là anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Thúy Diễm. Cả hai đã có với nhau một nhóc tỳ và cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội.

Kha Ly

Sau thành công của Cổng Mặt Trời, sự nghiệp của Kha Ly không phải quá rực rỡ, nổi bật nhưng cũng rất ổn định. Nữ diễn viên cũng chăm chỉ đóng phim hơn, ngoài ra cô còn tham gia một số show truyền hình cũng như thử sức với vai trò MC và ca sĩ.

Sau đó khi cô kết hôn với nam diễn viên Thanh Duy, tên tuổi Kha Ly lại được biết đến nhiều hơn nhờ thường xuyên tham gia các show giải trí cùng với ông xã. Nữ diễn viên được khán giả ngưỡng mộ bởi hình ảnh một người phụ nữ của gia đình, vô cùng yêu thương, vun vén và biết cách chăm sóc chồng con.

Tú Vi

Có thể thấy vai diễn trong Cổng Mặt Trời đã đưa Tú Vi từ một người mẫu vô danh vụt lên trở thành gương mặt sáng giá được chú ý trên màn ảnh nhỏ. Trong suốt hơn 10 năm qua, không chỉ góp mặt trong các bộ phim truyền hình, Tú Vi còn thử sức với phim điện ảnh, webdrama và dù ở mảng nào nữ diễn viên cũng đều gây được những tiếng vang nhất định.

Hơn nữa, cô cũng từng mạo hiểm thử sức với vai trò nhà sản xuất phim khi đồng hành cùng chồng mình - diễn viên Văn Anh bỏ số vốn để thực hiện dự án Đời Cho Ta Bao Lần Đôi Mươi. Ở thời điểm hiện tại, cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng Tú Vi - Văn Anh khiến nhiều người phải ghen tị, ngưỡng mộ.

Ngọc Lan

Bước ra từ vai diễn Hồng trong Cổng Mặt Trời, sự nghiệp của nữ diễn viên cũng từ đó mà ngày càng phát triển hơn. Ngọc Lan là cái tên mà khán giả thường thấy xuất hiện trong những bộ phim đình đám. Năm 2014, người đẹp còn được trao giải Cánh Diều Vàng cho Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Dù sự nghiệp lên ngôi phát triển nhưng đường tình duyên của cô lại lận đận. Ngọc Lan kết hôn với nam diễn viên Thanh Bình và có với nhau một cậu con trai cực đáng yêu, kháu khỉnh. Cặp đôi từng khiến khán giả hâm mộ bởi hạnh phúc gia đình ngọt ngào, tuy nhiên lại bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" sau hơn 3 năm về chung nhà. Điều này cũng khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng, nuối tiếc cho cặp đôi.

Nguyệt Ánh

Nguyệt Ánh là một trong số nghệ sĩ đi lên bằng chính thực lực của mình. Có thể thấy nhân vật Cúc do Nguyệt Ánh đảm nhận trong Cổng Mặt Trời là một cô gái vô cùng hiền lành, dễ thương và luôn suy nghĩ cho người khác. Sau bộ phim này, cô kết hôn và đang sống rất hạnh phúc bên người chồng Ấn Độ Kilaparthy Eswar Rao. Cả 2 đã có con trai đầu lòng hồi tháng 9/2018.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng: "Chồng tôi chăm con tốt hơn vú em". Tuy vậy những sự khác biệt về văn hóa của Việt Nam và Ấn Độ cũng phần nào khiến cho nữ diễn viên gặp phải không ít khó khăn trong quãng thời gian đầu, lâu dài cô mới bắt được nhịp với cuộc sống làm dâu nơi xứ người.

Hòa Hiệp

Hòa Hiệp đến với Cổng Mặt Trời khi anh đã có được chỗ đứng nhất định trong nghề. Sau khi kết thúc bộ phim, sự nghiệp của Hòa Hiệp thêm vững chắc với những vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách khác. Năm 2013, Hòa Hiệp không may vướng phải một scandal về cách hành xử, cũng từ đây anh dần lui về hậu trường, khán giả cũng ít thấy anh xuất hiện trên màn ảnh hơn.

Thời điểm hiện tại, khi tất cả các thành viên của Cổng Mặt Trời năm nào đều đã lập gia đình hoặc có con đường sự nghiệp vững chắc, ổn định thì nam diễn viên lại chọn cách ít xuất hiện, ở ẩn hoặc chỉ tham gia một số vai diễn có sự chọn lọc và dành thời gian nhiều hơn cho cuộc sống riêng.

Đình Hiếu

Đình Hiếu là một trong những nhân vật mang đến tiếng cười, sự hài hước dí dỏm cho Cổng Mặt Trời. Đình Hiếu vào vai Giang - một chàng trai láu cá, tốt bụng và si tình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nơi khán giả. Sau Cổng Mặt Trời, anh đã tham gia nhiều phim truyền hình và đồng thời gặt hái được một số thành công nhất định.

Đình Hiếu vốn là sinh viên ngành Hàng hải nhưng lại bén duyên với phim ảnh khi tham gia phim Hương Phù Sa. Bên cạnh công việc diễn xuất, Đình Hiếu còn làm MC cho nhiều chương trình truyền hình. Anh kết hôn ở tuổi 41 và hiện tại đang sở hữu mái ấm gia đình hạnh phúc.

Hùng Thuận

Trong Cổng Mặt Trời, nhân vật Cường của Hùng Thuận không có nhiều điểm nhấn cho lắm. So với các đồng nghiệp trong bộ phim, anh nổi tiếng từ khi mới 12 tuổi với vai bé An trong Đất Phương Nam. Tuy nhiên, chính vì sự nổi tiếng quá nhanh đó, cũng là áp lực đối với anh khi sự nghiệp diễn xuất của Hùng Thuận lại không gặp thuận lợi bởi anh không có những vai diễn nổi bật hơn bé An.

Nam diễn viên kết hôn sớm và ly hôn cũng chóng vánh. Hiện tại, Hùng Thuận vẫn tham gia đều đặn các hoạt động nghệ thuật và sống lặng lẽ, kín tiếng hơn. Song song đó, nam diễn viên cũng tập trung vào công việc kinh doanh riêng và đạt được những thành công nhất định.