Sau nhiều biến cố vì nợ nần của mẹ, cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ này đã có nhiều thay đổi.

Được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Vietnam Idol 2014, Đông Hùng được khán giả nhớ đến là một nam ca sĩ có vẻ ngoài điển trai và sở hữu giọng hát ấm áp. Tuy nhiên, để mạnh mẽ đứng trên sân khấu âm nhạc lớn thì giọng ca sinh năm 1993 trải qua nhiều biến cố. Tưởng đâu với thành tích Top 3 Vietnam Idol, cuộc sống của Đông Hùng sẽ không còn trầy trật nữa nhưng đến năm 2017, hình ảnh nam ca sĩ với nhiều thương tích vì bị chủ nợ của mẹ chém khiến dư luận xôn xao. Bài đăng của Đông Hùng năm 2017. - Ảnh chụp màn hình Theo đó, Đông Hùng chia sẻ, dù bản thân chưa thực sự nổi tiếng nhưng anh vẫn đang không ngừng cố gắng từng ngày chứng tỏ năng lực của bản thân để tìm chỗ đứng cho riêng mình. Sau 10 năm làm nghề, nam ca sĩ thú thật rằng, đằng sau sự lung linh của ánh đèn sân khấu là những góc khuất của nghệ sĩ mà khán giả chưa hề biết đến. Trong đó có cả chuyện cơm áo gạo tiền là không thể không đề cập. Anh thẳng thắn nhắc lại vụ việc năm xưa mình bị chủ nợ chém vào năm 2017 để làm dẫn chứng.

Với Đông Hùng, sự cố năm 2017 vừa là bài học, vừa là bước ngoặt lớn của cuộc đời anh. Anh chia sẻ: "Nếu không có vụ đó thì sẽ không có tôi như ngày hôm nay. Nếu không có vụ đó, có thể tôi chỉ là người lêu lỏng, không biết ngày mai như thế nào. Ném tôi vào hoàn cảnh như vậy, tôi mới biết khả năng tự sinh tồn của mình ở vùng đất mới như thế nào. Đó là lúc tôi cảm nhận rõ ràng bữa ăn cùng gia đình quan trọng thế nào".

Sau nhiều năm Đông Hùng vẫn đang nỗ lực tìm chỗ đứng vững vàng hơn trong Vbiz. - Ảnh: FBNV Nhớ lại những năm tháng đó, Đông Hùng vẫn không sao quên được áp lực mình phải trải qua. Nam ca sĩ nhớ rất rõ việc mình phải đưa ra sự lựa chọn, một là chấp nhận cuộc sống trôi nổi, nay đây mai đó, hai là đi theo đam mê, tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Bản thân anh đã chọn con đường thứ hai và cố gắng nỗ lực cho đến tận bây giờ. Đông Hùng là giọng ca được khán giả đánh giá vừa có kỹ thuật tốt vừa mang lại cảm xúc cho người nghe. - Ảnh: FBNV Vào thời điểm khó khăn đó, Đông Hùng từng rơi vào tình cảnh éo le khi anh đang đứng trên sân khấu hát, nhưng chủ nợ lại ngồi ngay phía dưới chờ. Thế mà đi qua rồi cái thời gian khốn khổ đó, thấy gia đình vẫn bình yên, người thân vẫn được an toàn là anh cảm thấy được an ủi phần nào. "Tôi làm điều đó vì thương mẹ. Khi chứng kiến mẹ phải đối diện với những điều như vậy thì bản thân mình là đàn ông nên không đành lòng. Tôi cố gắng làm mọi thứ để mẹ yên tâm, nhẹ nhàng bớt đi", Đông Hùng chia sẻ trong Lời Tự Sự. Lễ hỏi cưới của Đông Hùng và bạn gái kém 6 tuổi ở Hà Nội. - Ảnh: FBNV Đông Hùng đón con gái đầu lòng cuối năm 2020. - Ảnh: FBNV Cuối năm 2020, Đông Hùng và vợ chưa cưới chính thức đón con gái đầu lòng. Trên trang cá nhân, Đông Hùng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, đủ thấy nam ca sĩ là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Chính con gái đã tiếp thêm sức mạnh cho nam ca sĩ, khiến anh thêm trân quý gia đình. Trước đây anh có thể thích tụ tập bạn bè, nhưng giờ diễn xong chỉ muốn về nhà với con và vợ. Có thể nói, Đông Hùng đang tận hưởng cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên gia đình nhỏ, cũng vì thế giúp anh thăng hoa trên con đường nghệ thuật.

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