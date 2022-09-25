Con gái Trường Giang đáng yêu hết nấc trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, càng lớn càng bộc lộ tố chất 'con nhà nòi'

Cặp đôi nổi tiếng lựa chọn địa điểm chụp ảnh chính là "Nhà trọ Destiny" - căn biệt thự sân vườn rộng rãi mà cặp đôi dành tặng cho con gái cưng. Giữa không gian thiên nhiên xanh mát của nhà vườn, gia đình Trường Giang - Nhã Phương cùng nhau dạo bước, đạp xe hay vui đùa trên bãi cát trắng. Nam nghệ sĩ dành nhiều cử chỉ tình cảm, trổ tài pha chế để mời vợ thưởng thức.

Ngày 25/9, vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương kỷ niệm 4 năm ngày cưới qua loạt ảnh chụp tại nhà riêng ở Đồng Nai, thực hiện cách đây ít ngày. Hai nghệ sĩ cho biết không tổ chức tiệc hay mời bạn bè chung vui dịp này, chỉ có gia đình nhỏ quây quần. Cặp sao vui đùa cùng con gái - bé Destiny - hiện hơn ba tuổi.

Có thể thấy, con gái Trường Giang thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ. Bé Destiny có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng,... khiến khán giả phải xuýt xoa vì quá đáng yêu.

Đáng nói hơn, bộ ảnh kỷ niệm 4 năm ngày cưới của Trường Giang - Nhã Phương còn có sự xuất hiện của con gái cưng. Cặp đôi mong muốn ái nữ sẽ có những trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ cùng ba mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên con gái Trường Giang được ba mẹ công khai diện mạo.

Từng giấu kín bưng cô ái nữ đầu lòng, nay Nhã Phương và Trường Giang đã thoải mái hơn khi công khai bé lên mạng xã hội. Là thành viên hội "nghiện con" nên dạo gần đây vợ chồng Mười Khó thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc cưng xỉu của công chúa Destiny. Cô cả nhà Trường Giang trộm vía lanh lợi, hoạt ngôn giống bố và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Về phía Trường Giang - Nhã Phương, cả hai đều hạn chế để lộ hình ảnh để bảo vệ sự riêng tư tối đa cho con gái. Sau khi kết hôn, Trường Giang còn nhanh chóng gia nhập "hội nghiện con". Nam danh hài thường dành thời gian để nấu nướng, tắm rửa và chơi đùa cùng Destiny. Chính vì vậy, theo Trường Giang cho biết con gái quấn bố hơn mẹ.

Sự xuất hiện của con gái càng khiến cuộc hôn nhân của Trường Giang - Nhã Phương thêm phần viên mãn. Ảnh: FBNV

Trường Giang - Nhã Phương tổ chức đám cưới hồi tháng 9/2018 sau ba năm công khai yêu nhau. Cặp đôi nên duyên sau khi cùng tham gia phim 49 ngày. Trong ngày vui, "Mười Khó" tiết lộ có quá nhiều cực khổ xảy ra, cay đắng ập tới. Anh và vợ từng nhiều lần ngồi khóc cùng nhau tới sáng. Họ khóc không vì nhiều chuyện buồn xảy đến, mà khóc vì thương ba mẹ ở nhà không ngủ được vì mình. Anh và Nhã Phương hứa sẽ hạnh phúc để ba mẹ không phải khóc thêm.

Sau tiệc cưới, Nhã Phương dính tin đồn mang bầu được ba tháng. Đây được xem là lý do khiến cô bỏ vai trong Hậu duệ mặt trời bản Việt dù cô đã chụp poster. Nữ diễn viên cũng ít xuất hiện ở các sự kiện của làng giải trí. Ngay buổi công chiếu phim Trạng Quỳnh do Nhã Phương thủ vai chính dịp Tết Kỷ Hợi 2019, cô cũng vắng mặt. Sau này, cô mới xác nhận sinh con gái đầu lòng - bé Destiny - hồi tháng 1/2019. Cô và chồng hạn chế chia sẻ thông tin về con gái.

Cặp đôi kín tiếng về cuộc sống gia đình. Ảnh: FBNV

Trong 4 năm qua, họ luôn được người hâm mộ yêu mến bởi cách giữ gìn hôn nhân của mình.

Ngày trước, Trường Giang tiết lộ, anh thường thích về khuya, tụ tập bạn bè... Tuy nhiên từ khi có vợ, anh dần bỏ hẳn những thói quen đó để dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Sau khi kết hôn và làm cha, Trường Giang cho biết, anh đã học được nhiều kinh nghiệm để giữ lửa hôn nhân. Một trong những điều đầu tiên là sự chia sẻ, hi sinh để cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh nói rằng để một gia đình hạnh phúc thì cả hai vợ chồng cẩn phải hiểu và chia sẻ cho nhau, hi sinh vì lợi ích chung của gia đình.

Bên cạnh đó, khi sống chung, vợ chồng cần nhường nhịn và đặt biệt là giảm cái tôi của mình xuống để tránh những tranh chấp, ồn ào không đáng có.

Hiện tại, cuộc sống của cặp đôi êm đềm, không còn ồn ào như trước đây.