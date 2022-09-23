Ngay sau đó, bà xã Trường Giang giải thích lý do vì sao hy vọng Anh Tú trở thành "Trường Giang thứ hai": "Chồng của Phương như thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi đúng không?".

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, Bà xã Trường Giang nhận được nhiều câu hỏi về cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú. Cụ thể, khi được hỏi về đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú, Nhã Phương nói: "Không thể ngờ có một ngày Diệu Nhi lên xe bông luôn đó mọi người, biết là sẽ có nhưng không nghĩ là nó sớm đến như vậy. Rất chúc mừng Nhi, Nhi đã cướp được nam thần của đời mình rồi. Dù gì cũng chúc mừng Anh Tú nha, hy vọng Anh Tú sẽ trở thành Trường Giang thứ hai".

Thế nhưng, theo nhiều người việc Nhã Phương cho rằng, Anh Tú hãy lấy hình mẫu của chồng mình ra học tập khi bước vào cuộc sống hôn nhân là điều không nên. Lý do là bởi, mỗi người đều có một cá tính, nét tính cách khác nhau, việc khuyên như vậy vô tình tạo nên sự so sánh giữa 2 người đàn ông.

Ở thời điểm hiện tại, Trường Giang - Nhã Phương đang là cặp đôi đình đám, nhất cử nhất động đều nhận được sự quan tâm lớn trong showbiz Việt. Bởi vậy, họ cũng chính là hình mẫu mà bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ, trong đó có các cặp tình nhân trong làng giải trí Việt. Có lẽ, Anh Tú - Diệu Nhi cũng không ngoại lệ.

"Chúc người ta hạnh phúc là kết được rồi, còn ráng phải cua chồng mình vô. Hôn nhân mỗi người mỗi khác, chắc gì người có tính như Trường Giang đã hợp với Diệu Nhi";

"Chưa thấy ai cưới mà bạn bè chúc như vậy cả"; "Chị nói vậy người ta sẽ hiểu là chồng chị hoàn hảo lắm, nên diễn đạt khéo hơn"; "Dù Trường Giang có là người chồng chuẩn mực đi nữa cũng không nên chúc như thế"... là những bình luận của khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng, Nhã Phương không nên lấy chồng mình làm chuẩn mực cho người khác. Ảnh: FBNV

Thậm chí, dân mạng còn vào tận trang cá nhân của nữ diễn viên Tuổi thanh xuân để góp ý. "Gần đây mọi người đang dần có cái nhìn tích cực về chị, em cũng mừng phần nào nhưng sau đó lại thất vọng mỗi lần chị nhận talkshow hay phỏng vấn. Đây cũng phải do bị cắt xén mà em thấy cách diễn đạt của chị gây hiểu lầm cho người nghe, em biết chú Giang rất tốt, chị muốn nói sau cưới chú trở thành người chồng như nào nên mới nói mong giống chú Giang.

Nhưng khi được hỏi giống như thế nào chị lại bỏ ngỏ (không đầu đuôi): 'như mọi người đã thấy'. Chị biết đấy người yêu quý mình thì nhiều, người ghét mình cũng chẳng kém, họ nghĩ là giống theo mặt không tích cực. Em mong chị trau dồi cách diễn đạt đừng để mình bị cộng đồng mạng xâu xé, chị cũng muốn chồng mình an tâm làm việc thật tốt đúng không? Em cảm ơn chị", dân mạng góp ý với Nhã Phương.

Ngay sau đó, nữ diễn viên đã hồi đáp lại: "Chị cảm ơn C. nhiều nhen, chị sẽ rút kinh nghiệm nè". Có thể thấy, đây là hiếm hoi Nhã Phương đối diện với ồn ào bằng cách trả lời bình luận trên mạng xã hội. Sau sự việc, bản thân bà xã Trường Giang cũng rút được bài học cho mình, có thể chính cô cũng không ngờ câu nói của mình lại bị đem ra mổ xẻ nhiều đến như vậy.

Dân mạng góp ý Nhã Phương sau phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: Chụp màn hình

Như đã thông báo trước đó, vào ngày (10/10) tới đây, Diệu Nhi - Anh Tú sẽ chính thức tổ chức đám cưới sau hơn 5 năm hẹn hò. Hôn lễ của họ được diễn ra tại Phan Thiết (Bình Thuận) - quê nhà cô dâu. Dự kiến cặp đôi sẽ mời khoảng 250 khách, trong đó có những người nổi tiếng. Thiệp cưới của họ đã được gửi đi.

Về phía Trường Giang - Nhã Phương, cả hai được xem là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt. Cả hai ngập tràn hạnh phúc và có một con gái sau khi về chung một nhà. Tính đến nay, cặp đôi đã có 4 năm về chung một nhà. Trong 4 năm qua, họ luôn được người hâm mộ yêu mến bởi cách giữ gìn hôn nhân của mình. Hiện tại, cuộc sống của cặp đôi êm đềm, không còn ồn ào như trước đây.