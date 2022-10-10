Bị hiểu lầm 'mít ướt' tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi, Trấn Thành bức xúc: 'Dựng chuyện, hay ho lắm hả mấy bạn?'

Hậu trường 10/10/2022 12:39

Lại một lần nữa nam MC bị hiểu lầm, thậm chí có những bình luận mỉa mai khi thấy hình ảnh này.

Trong tiệc pre-wedding trước đám cưới chính thức của Diệu Nhi – Anh Tú, nhiều sao Việt là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với cô dâu chú rể đã có mặt để chung vui tại bữa tối thân mật. Đáng chú ý, một số hình ảnh về Trấn Thành bên bàn tiệc được lan truyền trên mạng xã hội.

Bị hiểu lầm 'mít ướt' tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi, Trấn Thành bức xúc: 'Dựng chuyện, hay ho lắm hả mấy bạn?' - Ảnh 1
Bị hiểu lầm 'mít ướt' tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi, Trấn Thành bức xúc: 'Dựng chuyện, hay ho lắm hả mấy bạn?' - Ảnh 2
Hình ảnh Trấn Thành tại bàn tiệc nhận được sự chú ý. Ảnh: Internet

Trong những hình ảnh được chụp lại, ông xã Hari Won có hành động dùng tay che mặt. Từ đây, bỗng dưng trên các diễn đàn lại "đoán già đoán non" Trấn Thành đang khóc sướt mướt. Có nhiều bình luận mỉa mai Trấn Thành, cho rằng khóc không đúng nơi đúng lúc. Một số lại mang nickname "Thành Cry" của danh hài ra bình luận mua vui...

Tuy nhiên, hình ảnh lan truyền chỉ là khoảnh khắc gây hiểu nhầm. Trấn Thành thực chất không hề khóc, chỉ là đưa tay lên trán, tỏ vẻ "bất lực" khi Diệu Nhi cầu cứu "cầm trịch" cho tiệc Pre-wedding, vì bữa tiệc này vốn không có kịch bản gì. Chỉ là ở một góc quay "bất lợi", nam MC trông như đang khóc mà thôi.

Trước những bình luận kém duyên hướng về phía mình, mới đây, thông qua trang cá nhân Trấn Thành đã đính chính sự việc:

"Hôm qua tới giờ chưa có 1 đoạn nào tôi xúc động hay tôi khóc gì nha! Ai cắt ghép hình ở đâu xong đăng tui xúc động rồi tuô khóc xong chúng vô chửi tôi cái gì cũng khóc là sao trời?

Hôm qua vui gần chết, quậy banh nóc! Khóc đoạn nào? Ai ngon kiếm được cái clip nào quay được tui khóc đi đăng lên coi? Tức dễ sợ!

Có mỗi 1 chuyện khóc mà cũng dựng chuyện. Sao vậy mấy bạn? Hay ho lắm hả? Hơi kỳ nha! Hổng được vậy nha!

Canh tối nay đi! Hổng chừng khóc thiệt nè!".

Bị hiểu lầm 'mít ướt' tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi, Trấn Thành bức xúc: 'Dựng chuyện, hay ho lắm hả mấy bạn?' - Ảnh 3
Nam nghệ sĩ đính chính khi bị hiểu lầm "mít ướt" trong đêm tiệc pre-wedding của Anh Tú - Diệu Nhi. Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới bài viết của Trấn Thành, nhiều người bức xúc thay nam MC khi một số diễn đàn bất chấp câu view mà bịa đặt chuyện. "Kỳ thật. Ngồi im cũng dính drama, khổ thân anh tôi"; "Mình ở hiền thì sẽ gặp lành thôi. Kệ miệng đời đi idol ơi… chúc anh 1 đời an yên"; "Mà nếu có khóc thiệt thì cũng đâu có gì đáng nói. Rồi mắc gì nói này nói nọ? Đàn anh hạnh phúc vì thấy đứa em gái - em trai thân thiết người ta đi lấy chồng - vợ, vậy mà cũng chỉ trích, nhảm thật sự"...

Bị hiểu lầm 'mít ướt' tại tiệc Pre-wedding Diệu Nhi, Trấn Thành bức xúc: 'Dựng chuyện, hay ho lắm hả mấy bạn?' - Ảnh 4

Nói về biệt danh “Thành Cry”, nam MC từng trải lòng: “Trấn Thành khóc là một từ khóa mà nếu bạn tìm trên Google nó sẽ ra một menu kết quả dài hơn 1 series truyền hình. Biệt danh Thành Cry là cái tên được đặt ra một cách dè bỉu nhất mọi thời đại. Nó là biểu tượng của sự mỉa mai về 1 đứa mít ướt, diễn lố đến ô dề về cảm xúc. Và thưa quý vị, tôi có thấy những điều đó!".

Trấn Thành nói anh chỉ sống thật với cảm xúc của mình. Việc khóc không phải là một chiến lược PR vì anh bị chỉ trích nhiều chứ không nhận được lợi lộc gì từ chuyện đó. "Tôi dễ khóc và khóc thường như vậy, người thương thì đã tin đã hiểu. Còn người ghét thì nói mãi muôn đời vẫn ghét thôi", nam MC bộc bạch.

 

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Từ khóa:   Trấn Thành Diệu Nhi Đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú

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