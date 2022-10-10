Lễ vu quy của MC Liêu Hà Trinh mang đậm nét miền Tây, Sài Gòn trong những năm thập niên 1970.

Sáng ngày 10/10, lễ gia tiên và rước dâu đã được tổ chức trang trọng tại tư gia của cô dâu Liêu Hà Trinh ở quận 12, TP.HCM. Tại đây, nhiều người cảm nhận không khí của một buổi lễ gia tiên tại tư gia đàng gái có nét “vừa lạ vừa quen”, vẫn là hình ảnh thân thuộc khi nhắc về nhiều đám rước dâu ngày cưới, nhưng mang hơi hướng hôn lễ miền Tây thời xưa xen lẫn đám cưới kiểu Tân thời của Sài Gòn những thập niên 70-80. Lễ gia tiên đậm phong cách miền Tây, Sài Gòn những năm thập niên 1970. Ảnh: Ngoisao.net Lý do cho sự đan xen này là bởi chú rể Anh Khoa có quê gốc Bạc Liêu và gia đình muốn giữ giá trị văn hóa trong lễ cưới. Còn cô dâu lớn lên ở Sài Gòn hoa lệ và muốn tái hiện hình ảnh đám cưới bố mẹ hơn 30 năm về trước vào ngày vui của mình.

Thông qua lễ gia tiên của chính mình, vợ chồng nữ MC còn muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đem đến hình ảnh một lễ cưới truyền thống thuần Việt trong bối cảnh xã hội hiện đại. “Hà Trinh hy vọng rằng, thông qua lễ cưới của mình, các bạn trẻ có thể thấy được lễ cưới của ba mẹ ta từ ngàn đời xưa vẫn đẹp biết mấy. Và càng về sau, sẽ có thêm nhiều bạn trẻ chọn cử hành lễ cưới theo kiểu truyền thống mà Trinh đã làm!” - cô tâm sự. Sau lễ gia tiên và rước dâu được diễn ra vào buổi sáng, hôn lễ chính thức của vợ chồng Hà Trinh và doanh nhân Anh Khoa sẽ được diễn ra vào buổi tối cùng ngày tại một nhà hàng khách sạn cao cấp. Theo chia sẻ, 2 vợ chồng đã chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ để “chiêu đãi” gia đình, bạn bè và quan khách.

Liêu Hà Trinh và ông xã. Ảnh: FBNV Sau 2 năm "lỡ hẹn" khi phải tạm hoãn đám cưới vì dịch Covid-19, ngày 10/10/2022 đánh dấu cột mốc đặc biệt với MC Liêu Hà Trinh khi cô chính thức về chung nhà với doanh nhân Anh Khoa. Trước đó, cô và ông xã kém 2 tuổi gặp gỡ nhau từ một ứng dụng hẹn hò, sau đó tìm hiểu, chấp nhận yêu xa khi một người ở Việt Nam, người còn lại làm việc tại Hà Lan. Tác giả quyển sách "Em" tâm sự suốt hơn 4 năm yêu nhau, số lần cả 2 được ở cạnh cộng lại chỉ khoảng 3 tháng nhưng họ vẫn dành cho nhau sự tin tưởng. Khi quyết định chọn lựa trở thành bạn đời, cả 2 đã hy sinh rất nhiều. Hiện tại, ông xã của cô đã trở về Việt Nam gần 1 năm, quyết định xây dựng sự nghiệp kinh doanh ở quê hương, song song đó vẫn tiếp tục công việc kiểm toán và điều hành nhà hàng riêng ở Hà Lan. Liêu Hà Trinh cho biết cả gia đình của bạn trai từ lâu đã xem cô là con dâu. "Tôi và Khoa cũng ngầm hiểu đã là vợ chồng của nhau. Lễ cưới chỉ là hình thức. Tôi nghĩ thời gian chuẩn bị lễ cưới dài sẽ giúp chúng tôi lo kinh tế cho tổ ấm chắc chắn hơn", cô nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-gian-le-vu-quy-doc-dao-cua-mc-lieu-ha-trinh-cong-lam-tu-la-dua-may-tre-dam-chat-truyen-thong-511827.html