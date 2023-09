Thước ảnh cưới đẹp như phim của Á hậu Phương Nga và Bình An khiến dân tình mê mẩn, hồi hộp chờ đón đám cưới thế kỷ sắp diễn ra

Tối 23/9, trên trang cá nhân, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tung bộ ảnh cưới trước ngày trọng đại diễn ra. Nam diễn viên phim Ga-ra hạnh phúc nhắn nhủ đến vợ sắp cưới: "Anh vẫn đang chờ đợi ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình, ngày mà em mặc chiếc váy cưới bước vào cuộc đời của anh". Về phía Phương Nga, cô cũng không giấu được sự xúc động và hồi hộp chờ đến ngày trọng đại của cuộc đời.

Visual cực đỉnh của cô dâu và chú rể khiến dân tình phát cuồng. Ảnh: FBNV

Bình An diện vest thanh lịch và bảnh bao trong khi đó Á hậu Việt Nam 2018 cực kỳ xinh đẹp và kiêu sa khi khoác lên mình bộ váy cưới voan lộng lẫy. Những bức ảnh đẹp miễn chê của cặp đôi ngay lập tức gây "bão" mạng xã hội và nhận được một lượng like cực "khủng". Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đồng loạt để lại lời chúc phúc cho Bình An và Phương Nga.