Thước ảnh cưới đẹp như phim của Á hậu Phương Nga và Bình An khiến dân tình mê mẩn, hồi hộp chờ đón đám cưới thế kỷ sắp diễn ra

Những bức ảnh cưới đẹp miễn chê của cặp đôi ngay lập tức gây "bão" mạng xã hội và nhận được một lượng like cực "khủng".

Tối 23/9, trên trang cá nhân, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tung bộ ảnh cưới trước ngày trọng đại diễn ra. Nam diễn viên phim Ga-ra hạnh phúc nhắn nhủ đến vợ sắp cưới: "Anh vẫn đang chờ đợi ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình, ngày mà em mặc chiếc váy cưới bước vào cuộc đời của anh". Về phía Phương Nga, cô cũng không giấu được sự xúc động và hồi hộp chờ đến ngày trọng đại của cuộc đời. Visual cực đỉnh của cô dâu và chú rể khiến dân tình phát cuồng. Ảnh: FBNV Bình An diện vest thanh lịch và bảnh bao trong khi đó Á hậu Việt Nam 2018 cực kỳ xinh đẹp và kiêu sa khi khoác lên mình bộ váy cưới voan lộng lẫy. Những bức ảnh đẹp miễn chê của cặp đôi ngay lập tức gây "bão" mạng xã hội và nhận được một lượng like cực "khủng". Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đồng loạt để lại lời chúc phúc cho Bình An và Phương Nga.

Phương Nga hồi hộp chờ đến ngày trọng đại sắp diễn ra. Ảnh: FBNV Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới trong tháng 10 tại Hà Nội. Những ngày qua, cặp uyên ương bận rộn cho những khâu cuối cùng để hoàn tất mọi việc cho ngày trọng đại. Trước đó, vào hôm 16/9, cặp đôi cho biết đã lên phường đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Đám cưới của cặp đôi nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông và công chúng. Ảnh: FBNV Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An có thời gian quen biết và tìm hiểu từ trước khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cặp đôi quyết định công khai chuyện tình cảm trên truyền thông vào đúng dịp Valentine năm 2019.

Phương Nga tâm sự, chuyện tình yêu của cô êm đềm, gần như không sóng gió. Họ chưa bao giờ giận hờn quá lâu. Trong mọi trường hợp, Bình An thường là người làm lành trước. Nam diễn viên cũng tiết lộ, anh luôn chiều theo các sở thích của bạn gái, dù đôi khi hơi thất thường.Trong tình yêu, anh có thể hơi "sến", nhưng đó là cách anh thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc cho bạn gái. Bình Anh và Phương Nga nhận được sự yêu mến nhờ chuyện tình đẹp, không scandal. Ảnh: FBNV Vào dịp lễ Valentine 2022 vừa qua, Bình An bất ngờ quỳ gối cầu hôn Á hậu Phương Nga tại một nhà hàng ở Hà Nội. Nam diễn viên nói: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?". Á hậu Việt Nam 2018 đã bật khóc vì xúc động khi bạn trai lâu năm nói lời cầu hôn. Cô đã đồng ý để đi cùng Bình An trong chặng đường tiếp theo.

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