Trọn bộ ảnh cưới của ái nữ nhà Mỹ Linh - Anh Quân tại Việt Nam: Giản dị, thơ mộng và tràn đầy xúc cảm

Đám cưới của Anna Trương và chồng ngoại quốc diễn ra tại một resort ở Hội An. Mọi thứ đều giản dị, trang nhã và ngập tràn hạnh phúc.

Ngày 15/7, con gái lớn của nhạc sĩ Anh Quân là Anna Trương tổ chức lễ báo hỷ trên bãi biển của một resort ở Hội An. Hôn lễ được tổ chức đơn giản, riêng tư với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Thông tin cũng như hình ảnh về hôn lễ của đôi uyên ương được giữ kín. Mãi cho đến hôm nay (20/7), Mỹ Linh mới chia sẻ về ngày vui của con gái lớn. Trên trang cá nhân, nữ diva đăng tải loạt ảnh trong ngày đặc biệt của ái nữ.

Sau đám cưới tại Mỹ, Anna Trương cùng chồng ngoại quốc về Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ. Ảnh: FB Mỹ Linh Bên cạnh đó, giọng ca Trên đỉnh Phù Vân còn xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khó tả khi chứng kiến con gái trưởng thành và lập gia đình: "Năm nay, nhà có việc lớn đó là đám cưới con gái cả Anna Trương. Cuối năm ngoái con bảo con quyết định lấy chồng bố mẹ ạ! Thế là cả nhà bắt đầu vào việc. Phía nhà trai lo bên Mỹ, nhà gái lo chuẩn bị ở Việt Nam. Nhờ ông Mai Lâm chọn ngày lành trăng tròn tháng 6 cũng là 15/7. Thời này 'con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó' nên bố mẹ tổ chức một đám cưới rất gọn gàng chỉ gồm những người thân nhất mà biết rõ Anna từ nhỏ, tất cả các gia đinh tham dự vẻn vẹn mấy chục người. Bên bờ biển đẹp như mơ trong resort ở phía Nam Hội An các gia đình sum vầy chứng kiến ngày vui của hai con, của ông bà, của bố mẹ. Có lẽ lâu lắm cả đại gia đình mới có một kỳ nghỉ và một ngày vui cười nhiều và nhảy múa hân hoan đến thế".

Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân hạnh phúc khi chứng kiến con gái trưởng thành. Ảnh: FB Mỹ Linh Nữ diva cho biết mình mất ăn mất ngủ vì hồi hộp và tất bật lo cho ngày vui của con gái được chu toàn nhất: "Mẹ thì hầu như không ăn được miếng nào vì cũng lo và lại cũng vui quá không ăn được. Bố thì mấy ngày cứ toàn tỉnh dậy giữa đêm vì hồi hộp. Để được ngày vui thế chắc bố mẹ xưa giờ ăn ở không đến nỗi nào nên được trên thiên thời, dưới địa lợi, trong ngoài nhân hòa ấm áp phù trợ cho ngày lễ thời tiết đẹp và trăng tròn nhất suốt bao năm mới có. Mỗi ông bà, cô chú, anh chị lại góp một tay một chân nên quả là trọn vẹn. Ơn này gia đình em xin ghi lòng tạc dạ mong có ngày báo đáp mọi người! Thương yêu lắm! Ôm cả nhà từng người những cái ôm của tình thân, gia đình và tình bạn mãi mãi! Em sẽ đưa lên những tấm ảnh để đời của hai con và của gia đình". Đám cưới của Anna Trương không có nhiều khách mời tham dự, nhưng vô cùng ấm cúng. Ảnh: FB Mỹ Linh Trong lễ cưới tại Việt Nam, Anna Trương lựa chọn áo dài truyền thống với sắc trắng tinh khôi. Thiết kế được thực hiện trên nền vải voan xuyên thấu được đắp ren tinh tế và cầu kỳ. Trong khi đó, vị hôn phu của cô là Eric Derwallis cũng xuất hiện bảnh bao sánh bước với cô trong bộ vest màu trắng thanh lịch và đồng điệu với vợ. Anna Trương chọn lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật trong ngày trọng đại. Cô chọn hoa tai giọt nước dài đính ngọc trai sang trọng, tóc làm đơn giản cài nhành hoa nhỏ để tạo điểm nhấn thú vị để hoàn thiện tổng thể hoàn mỹ. Trước đó, hôn lễ ở Mỹ Anna cũng lựa chọn chiếc váy cưới trắng thanh lịch và hết sức giản dị. Chồng của Anna Trương là tay trống Eric Derwallis. Họ đã tổ chức lễ cưới tại Mỹ vào cuối tháng 5 vừa qua.

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