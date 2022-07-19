Ái nữ nhà diva Mỹ Linh về nước tổ chức lễ báo hỷ, 'chàng rể quý' vui hết nấc khi về quê vợ

Hậu trường 19/07/2022 11:36

Sau đám cưới tại Mỹ, Anna Trương cùng chồng về Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ, ra mắt họ hàng tại quê nhà.

Ngày 24/5 vừa qua, Anna Trương, con gái của nhạc sĩ Anh Quân và diva Mỹ Linh, tổ chức lễ cưới với tay trống Eric Derwallis tại Mỹ. Anna Trương vốn kín tiếng nên chỉ chia sẻ một số hình ảnh của hôn lễ trên trang cá nhân.

Trong ngày vui của ái nữ, vợ chồng Anh Quân và Mỹ Linh đều bay sang Mỹ sớm để cùng con chuẩn bị. Mỹ Anh hát trong ngày vui của chị gái. Diva Mỹ Linh cho biết lễ cưới phương Tây có nhiều khác biệt so với phong tục Việt Nam, khiến cô bỡ ngỡ. Theo giọng ca Trên đỉnh Phù Vân, khách mời không quá đông và phần lễ được thực hiện trang trọng.

Ái nữ nhà diva Mỹ Linh về nước tổ chức lễ báo hỷ, 'chàng rể quý' vui hết nấc khi về quê vợ - Ảnh 1
Vợ chồng Anna Trương tổ chức đám cưới tại Mỹ vào ngày 24/5 vừa qua.

Sau lễ cưới được diễn ra tại Mỹ, Anna Trương cùng chồng về Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ. Được biết, buổi lễ tại quê nhà đã diễn ra từ những ngày trước, tuy nhiên được gia đình Anh Quân - Mỹ Linh cũng như Anna Trương giấu kín. 

Mới đây, một bức ảnh trong lễ báo hỷ của Anna Trương cùng chồng được rò rỉ ra bên ngoài. Theo đó, ái nữ nhà diva Mỹ Linh khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống mang sắc trắng tinh khôi. Thiết kế được thực hiện trên nền vải voan xuyên thấu được đắp ren tinh tế và cầu kỳ. Trong khi đó, vị hôn phu của cô là Eric Derwallis cũng xuất hiện bảnh bao sánh bước với cô trong bộ vest màu trắng thanh lịch và đồng điệu với vợ. 

Ái nữ nhà diva Mỹ Linh về nước tổ chức lễ báo hỷ, 'chàng rể quý' vui hết nấc khi về quê vợ - Ảnh 2
Ái nữ nhà Mỹ Linh diện áo dài truyền thống màu trắng tinh khôi để ra mắt họ hàng ở quê nhà. Ảnh: Internet

Anna Trương chọn lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật trong ngày trọng đại. Cô chọn hoa tai giọt nước dài đính ngọc trai sang trọng, tóc làm đơn giản cài nhành hoa nhỏ để tạo điểm nhấn thú vị để hoàn thiện tổng thể hoàn mỹ. Trước đó, hôn lễ ở Mỹ Anna cũng lựa chọn chiếc váy cưới trắng thanh lịch và hết sức giản dị. 

Ái nữ nhà diva Mỹ Linh về nước tổ chức lễ báo hỷ, 'chàng rể quý' vui hết nấc khi về quê vợ - Ảnh 3
Ái nữ nhà diva Mỹ Linh về nước tổ chức lễ báo hỷ, 'chàng rể quý' vui hết nấc khi về quê vợ - Ảnh 4
Ái nữ nhà diva Mỹ Linh về nước tổ chức lễ báo hỷ, 'chàng rể quý' vui hết nấc khi về quê vợ - Ảnh 5
Ảnh cưới của cặp đôi tại Mỹ. Ảnh: IGNV

Hiện người hâm mộ nóng lòng đón chờ bộ ảnh cưới tại Việt Nam của Anna Trương và chồng ngoại quốc.

Theo dõi trang cá nhân của ái nữ nhà Mỹ Linh, cô khá "im hơi lặng tiếng". Trong khi đó, vị hôn phu của cô cũng không cập nhật bất kỳ hình ảnh nào trong lễ báo hỷ tại Việt Nam, thế nhưng lại rất hào hứng khi khám phá ẩm thực cũng như du lịch tại quê vợ. 

Ái nữ nhà diva Mỹ Linh về nước tổ chức lễ báo hỷ, 'chàng rể quý' vui hết nấc khi về quê vợ - Ảnh 6
Sau khi Eric Derwallis đăng tải hình ảnh này, nhiều người nhận ra đây chính là phố cổ Hội An. Ảnh: Chụp màn hình

 

Ái nữ nhà diva Mỹ Linh về nước tổ chức lễ báo hỷ, 'chàng rể quý' vui hết nấc khi về quê vợ - Ảnh 7
Ái nữ nhà diva Mỹ Linh về nước tổ chức lễ báo hỷ, 'chàng rể quý' vui hết nấc khi về quê vợ - Ảnh 8
Ông xã của Anna Trương thích thú khi trải nghiệm du lịch và ẩm thực tại Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình

Anna Trương (sinh năm 1994) là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân, mang nửa dòng máu Đức. Có năng khiếu âm nhạc từ sớm, Anna Trương từng ra mắt album đầu tay vào năm 2013. Sau đó, Anna nhận được học bổng từ Berklee College of Music - một trong những học viện âm nhạc danh giá trên thế giới. Cô sang Mỹ du học.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2017, cô chuyển đến Los Angeles sống và làm kỹ sư âm thanh tại phòng thu nổi tiếng Igloo Music. Eric Derwallis, chồng của Anna Trương, là nghệ sĩ chơi trống trong một ban nhạc. Trước khi kết hôn, anh nhiều lần về Việt Nam thăm gia đình vợ. Mỹ Linh cho biết Eric Derwallis biểu diễn cùng ban nhạc ở tour năm 2018 của diva.

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