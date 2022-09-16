Thanh Hà hóa công chúa trong đám cưới cổ tích với Phương Uyên, xúc động dành cho nhau những lời thề nguyền son sắt

Một khách mời tiết lộ trên Ngoisao.net cho biết, đám cưới chỉ khoảng 20 bàn, nhưng đầy đủ các ngôi sao từ Việt Nam đến hải ngoại như Quang Dũng, Bằng Kiều, Phương Thanh, Hồng Ngọc, Kỳ Duyên - Trịnh Hội...

Hôn lễ của Phương Uyên và Thanh Hà diễn ra lúc 19h ngày 15/9 tại phòng trà The Bell thuộc tiểu bang California, Mỹ. Tiệc cưới của hai nghệ sĩ tổ chức trong không gian ấm cúng, trang trí theo phong cách lãng mạn. Chương trình cưới gồm ba phần: nâng ly chúc mừng, dùng tiệc và thưởng thức âm nhạc .

Nhạc sĩ Phương Uyên xúc động trước lời bày tỏ của bạn đời. Phương Uyên trêu Thanh Hà bỗng dưng nói chuyện hay đến vậy. Nhạc sĩ nói: "Trước đây, Uyên có quen một số người và nghĩ đó chính là tình yêu cho đến khi chúng ta gặp nhau. Chúng ta ở bên nhau thì tất cả đau khổ, khó khăn trong cuộc sống không còn nhớ tới nữa. Cả hai trao nhau chiếc nhẫn. Nếu muốn, Hà có thể tiếp tục đeo cho Uyên ở kiếp sau".

Ở nghi thức trao lời nguyện ước, Thanh Hà nói: "Cảm ơn Uyên cho Hà một tình yêu mà không bao giờ dám mơ ước. Hà không dám hứa gì to lớn nhưng sẵn sàng hy sinh, mang lại hạnh phúc cho Uyên, cho chúng ta. Hà hứa uống cà phê mỗi buổi sáng cùng Uyên và hát tất cả ca khúc Uyên sáng tác. Hà hy vọng có nhiều sức khỏe để sống với Uyên thật lâu".

Bạn thân Thanh Hà - MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên - nói: "Hôm nay tôi đến đây chung vui với Hà và Uyên, chứng kiến tình yêu của họ. Cả hai là những người gan dạ nhất, dám yêu và sống thật với chính mình".

Trong ngày đặc biệt, danh ca Thanh Hà hóa công chúa với chiếc váy cúp ngực, mái tóc xõa dài dịu dàng. Trong khi đó, nhạc sĩ Phương Uyên lịch lãm trong bộ vest trắng.

Không gian tiệc cưới của cặp nghệ sĩ. Ảnh: Ngoisao.net

Không gian tiệc cưới như cổ tích của Thanh Hà - Phương Uyên. Ảnh: VnExpress

Trước đó, Phương Uyên và Thanh Hà bắt đầu gửi thiệp cưới từ tháng 6. Họ nhắn nhủ khách mời: "Xin trân trọng thông báo về ngày trọng đại - ngày mà chúng tôi quyết định về bên nhau trong hạnh phúc và cùng chia sẻ đau buồn". Thời gian đó, cả hai chủ yếu ở Mỹ để tự tay lên kế hoạch, sắp xếp đám cưới.

Thanh Hà - Phương Uyên công khai chuyện tình cảm vào Valentine 2022. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên "đốn tim" người hâm mộ với loạt ảnh dễ thương, ngọt ngào đời thường và chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội.

Nhiều người nhận ra sự thay đổi của cặp đôi khi về bên nhau. Trong khi Thanh Hà biết yêu bản thân hơn, chăm chỉ tập luyện giảm cân để lấy lại phong độ sắc vóc, thì Phương Uyên lặng lẽ chăm sóc người yêu và là hậu phương vững chắc trong sự nghiệp.

Cặp sao nữ nhận được sự ủng hộ sau khi công khai mối quan hệ. ẢNh: FBNV

Trong một năm hẹn hò, họ chia sẻ với nhau vui buồn trong cuộc sống, niềm đam mê nghề ở tuổi ngoài 50. Ở đêm nhạc ra mắt album chung đầu tháng 6, Thanh Hà diện bộ cánh thời thanh xuân của chị 20 năm trước và nói về niềm vui khi mặc vừa trang phục cũ. Chị cho biết trước đây thử đủ cách giảm cân nhưng không hiệu quả. Tuy nhiên khi có Phương Uyên đồng hành, chị thêm động lực luyện tập. "Tôi kể chuyện này để mọi người hiểu tình yêu quan trọng với tôi thế nào. Nếu không có tình yêu, tôi không hát được đâu", ca sĩ nói.

Thanh Hà (tên thật là Trương Minh Hà) sinh năm 1969 tại Đà Nẵng. Mẹ của nữ ca sĩ là người Việt Nam, cha là người Mỹ gốc Đức. Thanh Hà nổi tiếng với các ca khúc như Tàn tro, Sợ yêu và đặc biệt là Mong manh tình về.

Phương Uyên sinh năm 1970, kém Thanh Hà một tuổi. Nhạc sĩ nổi tiếng khi là một trong những thành viên của nhóm Ba Con Mèo. Sau khi nhóm tan rã, Phương Uyên trở thành nhà sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc của nhiều cuộc thi trên truyền hình.