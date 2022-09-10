Phương Uyên, Thanh Hà lộ thiệp cưới, yêu cầu nghiêm ngặt với khách mời

Vào ngày 15/9 tới đây, cặp đôi Thanh Hà - Phương Uyên sẽ tổ chức lễ cưới tại California (Mỹ).

Sau hơn nửa năm công khai hẹn hò, cặp đôi Phương Uyên - Thanh Hà quyết định tổ chức hôn lễ vào lúc 18h ngày 15/9 tại một phòng trà ca nhạc tại California (Mỹ). Mới đây trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh được cho là thiệp cưới của Thanh Hà và Phương Uyên. Cặp đôi cũng đặt ra yêu cầu đối với khách mời là không livestream kèm mong mỏi là: "Chia sẻ khoảnh khắc không thể quên cùng nhau".

Phương Uyên - Thanh Hà yêu cầu khách mời không livestream - Ảnh: Internet

Trong tấm thiệp là hình ảnh cặp đôi đối diện nhau với ánh mắt tình tứ, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Không quá cầu kỳ về thiết kế hay bối cảnh chụp ảnh, tấm thiệp cưới của Thanh Hà và Phương Uyên nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng vì dù đơn giản nhưng vẫn mang nét tinh tế, sang trọng.

Thiệp cưới đơn giản nhưng đầy tinh tế của Phương Uyên - Thanh Hà (Ảnh: Internet)

Sau nhiều ồn ào tình cảm, Thanh Hà và Phương Uyên quyết định công khai việc hẹn hò vào đúng dịp Valentine. Chuyện tình cảm đồng giới của 2 nữ nghệ sĩ nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Đặc biệt, con gái của Thanh Hà cũng khá thoải mái chấp nhận chuyện tình này. Cả 2 thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào cùng nhau, đồng thời cũng hợp tác cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc chung.

Phương Uyên tình tứ bên Thanh Hà, chỉ một câu nói đã lộ ngay sự phấn khích trước thềm đám cưới Chỉ còn ít ngày, đám cưới của Phương Uyên - Thanh Hà sẽ chính thức được diễn ra tại Mỹ, khiến đông đảo cư dân mạng háo hức mong chờ.

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