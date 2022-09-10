Phương Uyên tình tứ bên Thanh Hà, chỉ một câu nói đã lộ ngay sự phấn khích trước thềm đám cưới

Hậu trường 10/09/2022 09:49

Chỉ còn ít ngày, đám cưới của Phương Uyên - Thanh Hà sẽ chính thức được diễn ra tại Mỹ, khiến đông đảo cư dân mạng háo hức mong chờ.

Mới đây, Phương Uyên đã chia sẻ bức ảnh ngọt ngào bên danh ca Thanh Hà trên trang cá nhân. Trong ảnh, cặp đôi lặng lẽ ngồi bên nhau ở chiếc ghế công cộng trong khung cảnh bao phủ tuyết trắng xóa đầy lãng mạn.

Phương Uyên tình tứ bên Thanh Hà, chỉ một câu nói đã lộ ngay sự phấn khích trước thềm đám cưới - Ảnh 1
Phương Uyên khoe khoảnh khắc bên Thanh Hà - Ảnh: FBNV

 

Cùng với hình ảnh, tác giả ca khúc Mẹ Yêu hài hước viết kèm: "Chẳng biết tại sao mọi người cứ than nóng". Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng  nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng, bởi lẽ, chỉ vỏn vẹn 5 ngày nữa, hôn lễ của họ sẽ chính thức diễn ra tại Mỹ.

Có người cho rằng, đây là câu nói vu vơ của Phương Uyên, song cũng có người suy đoán Phương Uyên đang ngầm nhắc về đám cưới sắp tới với sự phấn khích của bản thân trong ngày trọng đại này.

 

Phương Uyên tình tứ bên Thanh Hà, chỉ một câu nói đã lộ ngay sự phấn khích trước thềm đám cưới - Ảnh 2
Phương Uyên khá hào hứng trước thềm đám cưới với Thanh Hà - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 24/8, danh ca Thanh Hà cũng đã chia sẻ bức ảnh trong một tiệm trang sức, viết kèm lấp lửng: "Dreaming… Coming… W…", được cho là "Dreaming... Coming... Wedding...". Bức ảnh được cho là đi sắm nhẫn cưới cùng Phương Uyên, cả hai đang trong những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho hôn lễ.

 

Phương Uyên tình tứ bên Thanh Hà, chỉ một câu nói đã lộ ngay sự phấn khích trước thềm đám cưới - Ảnh 3
Thanh Hà khỏe ảnh được cho là đi mua nhẫn cưới - Ảnh: FBNV

Thanh Hà, Phương Uyên công khai tình cảm lần đầu trong đêm nhạc riêng tại TP. Hồ Chí Minh hồi tháng 4. Trước đó, cả hai im lặng khi vướng tin đồn hẹn hò dù liên tục chia sẻ hình ảnh bên nhau. Cả hai lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngày 15/9 tại một phòng trà ca nhạc ở California, Mỹ. Đồng nghiệp thân thiết cho biết đã nhận được thiệp báo tin vui của họ từ đầu tháng 7 và được gửi bằng hình thức online.

Trước thềm hôn lễ tháng 9, Thanh Hà - Phương Uyên cùng nhau đi sắm nhẫn cưới?

Trước thềm hôn lễ tháng 9, Thanh Hà - Phương Uyên cùng nhau đi sắm nhẫn cưới?

Hiện người hâm mộ đang rất mong chờ đến ngày diễn ra lễ cưới của cặp đôi Thanh Hà - Phương Uyên.

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