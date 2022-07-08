Thanh Hà tung loạt khoảnh khắc 'lầy lội' bên Hà Phương Uyên, tình bể bình khiến dân tình 'lụy tim'

Hậu trường 08/07/2022 11:19

Cặp đôi liên tục 'phát cẩu lương' với những khoảnh khắc hài hước và lầy lội khiến dân tình vô cùng thích thú.

Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của mình, Thanh Hà vừa đăng tải loạt khoảnh khắc lầy lội khi cô thẳng tay đẩy "nửa kia" xuống hồ bơi khiến nhạc sĩ Phương Uyên không kịp phản ứng. Dù là người bị hại nhưng Phương Uyên lại tỏ ra thích thú, dành cho Thanh Hà những cử chỉ ngọt ngào và không quên làm biểu cảm "tấu hài".

Thanh Hà tung loạt khoảnh khắc 'lầy lội' bên Hà Phương Uyên, tình bể bình khiến dân tình 'lụy tim' - Ảnh 1
Thanh Hà đăng tải loạt khoảnh khắc 'lầy lội' bên nửa kia - Ảnh chụp màn hình 

Thanh Hà hài hước để lại dòng caption: "Cảnh ướt át như đã hứa. Đủ ướt át chưa cả nhà ơi". Nữ ca sĩ đính chính thêm: "Tui chỉ đụng nhẹ thôi mà". Khoảnh khắc cả hai vui đùa 'lầy lội' trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến dân tình vô cùng thích thú.

Thanh Hà tung loạt khoảnh khắc 'lầy lội' bên Hà Phương Uyên, tình bể bình khiến dân tình 'lụy tim' - Ảnh 2
Thanh Hà tung loạt khoảnh khắc 'lầy lội' bên Hà Phương Uyên, tình bể bình khiến dân tình 'lụy tim' - Ảnh 3
Phương Uyên là người bị hại nhưng lại tỏ ra thích thú và không quên biểu cảm 'tấu hài - Ảnh: FBNV
 

Ngay dưới bài viết, nhiều khán giả không khỏi ganh tỵ khi liên tục phải chứng kiến cặp đôi phát "cẩu lương":

-  Ghen tỵ quá nha, nhìn hai bạn hạnh phúc mà mình cũng hạnh phúc lây.

- Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.

- Xem video mà cảm nhận được tình yêu của 2 người qua từng ánh mắt, từng cử chỉ dành cho nhau. Yêu quá

- Chúc hai bạn vui khỏe và hạnh phúc thật nhiều nhé.

Vào dịp Valentine vừa qua, ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên đều đồng loạt đăng tải hình ảnh tình tứ bên nhau. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ, tuy nhiên ở trong mọi hoạt động của nữ danh ca, Phương Uyên đều ở phía sau hết mình hỗ trợ và giúp đỡ cô. 

Thanh Hà tung loạt khoảnh khắc 'lầy lội' bên Hà Phương Uyên, tình bể bình khiến dân tình 'lụy tim' - Ảnh 4
Mới đây, cả hai đã chính thức thông báo làm đám cưới - Ảnh: Internet

Mới đây, cả hai đã chính thức thông báo làm đám cưới. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 15/9 tại Santa Ana, bang California, Mỹ. Ngoài gia đình, họ mời một số bạn bè nghệ sĩ đến dự. Do Thanh Hà là ca sĩ thâm niên của một trung tâm ca nhạc tại hải ngoại nên ngày vui của cô sẽ có sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp tại đây như Kỳ Duyên, Trizzie Phương Trinh... Ngoài ra, một số đồng nghiệp trong nước cũng được mời sang Mỹ dự cưới.

Thanh Hà tung loạt khoảnh khắc 'lầy lội' bên Hà Phương Uyên, tình bể bình khiến dân tình 'lụy tim' - Ảnh 5
Phương Uyên - Thanh Hà từng là đồng nghiệp thân thiết và trở nên gắn bó từ giữa năm 2021 - Ảnh: Internet

Đi kèm thiệp mời online, hai nghệ sĩ nhắn nhủ khách mời: "Xin trân trọng thông báo về ngày trọng đại - ngày mà chúng tôi quyết định về bên nhau trong hạnh phúc và cùng chia sẻ đau buồn". Địa điểm lễ cưới sẽ diễn ra tại một phòng trà với không khí ấm cúng, riêng tư.

Phương Uyên - Thanh Hà từng là đồng nghiệp thân thiết và trở nên gắn bó từ giữa năm 2021, khi trưởng nhóm Ba Con Mèo sang Mỹ sống. Cả hai nhiều lần được đồn đoán yêu đồng giới nhưng không lên tiếng xác nhận. Hồi tháng 4, cặp đôi về nước tổ chức show diễn và công khai thể hiện tình cảm trước khán giả.

Giữa tin đồn hẹn hò, Thanh Hà 'than trời' khi bị Phương Uyên 'dìm hàng' không có tâm

Giữa tin đồn hẹn hò, Thanh Hà 'than trời' khi bị Phương Uyên 'dìm hàng' không có tâm

Ngầm công khai hẹn hò, cặp đôi Phương Uyên - Thanh Hà liên tục khiến dân tình phải 'lụi tim' với những khoảnh khắc siêu đáng yêu và không kém phần ngọt ngào.

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