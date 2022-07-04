NÓNG: Thiệp cưới của Phương Uyên và Thanh Hà lộ diện, ghi rõ ngày tháng và địa điểm tổ chức

Hậu trường 04/07/2022 17:23

Lễ cưới của Phương Uyên và Thanh Hà sẽ được diễn ra vào tháng 9 năm nay tại Hoa Kỳ.

Theo Dân Việt, một người đồng nghiệp thân thiết với Thanh HàPhương Uyên cho biết đã nhận được thiệp mời cưới của cặp đôi từ đầu tháng 7. Điều đặc biệt là thiệp mời này được gửi dưới dạng online nhưng vẫn ghi rõ thời gian, địa điểm tổ chức.

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Thiệp cưới của Phương Uyên và Thanh Hà được gửi dưới dạng online - Ảnh: Dân Việt

Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ trong nước cũng đã tiết lộ rằng hai ngôi sao đã mời họ dự đám cưới vào ngày 15/9, tại một phòng trà ở bang California, Hoa Kỳ.

Vào tháng 4 vừa qua, Thanh Hà đã bất ngờ công khai chuyện tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên tại đêm nhạc của mình được tổ chức ở TP.HCM. Tuy vậy, trước đó tin đồn cặp đôi có mối quan hệ tình cảm đã gây xôn xao mạng xã hội khi cả hai liên tục chia sẻ những bức ảnh bên nhau.

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Thanh Hà ông khai chuyện tình cảm với nhạc sĩ Phương Uyên vào tháng 4 vừa qua - Ảnh: Internet

Trong đêm diễn này, nhạc sĩ Phương Uyên có kể về việc nảy sinh tình cảm với danh ca Thanh Hà: “Mỗi ngày tôi và cô ấy trò chuyện khoảng 5 tiếng đồng hồ. Những câu chuyện của Hà có thể viết thành một quyển hồi ký ly kỳ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ nhau vì cả hai có chung tình yêu nghề".

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Thanh Hà và bạn trai cũ đã từng tính đến chuyện kết hôn - Ảnh: Internet

Thanh Hà từng có 2 lần đổ vỡ hôn nhân và một cô con gái. Năm 2016, nữ danh ca công khai yêu đương với nam nhạc sĩ gốc Phi Roland Casiquin Jr kém cô 12 tuổi, cả hai từng tính đến chuyện kết hôn nhưng vì nhiều lý do lại không thành và cô tuyên bố cặp đôi đã chia tay vào tháng 2/2020.

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Cặp sao nữ của làng nhạc sẽ tổ chức đám cưới nhỏ, với sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết.

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