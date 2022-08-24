Trước thềm hôn lễ tháng 9, Thanh Hà - Phương Uyên cùng nhau đi sắm nhẫn cưới?

Hậu trường 24/08/2022 15:38

Hiện người hâm mộ đang rất mong chờ đến ngày diễn ra lễ cưới của cặp đôi Thanh Hà - Phương Uyên.

Mới đây trên trang cá nhân, Thanh Hà đã có động thái thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, nữ danh ca xuất hiện trong một tiệm trang sức, có thể thấy những chiếc nhẫn được bày biện lọt vào khung hình. Một số người cho rằng giọng ca Mong manh tình về đang đi lựa nhẫn cưới với nhạc sĩ Phương Uyên cho hôn lễ sắp tới.

Trước thềm hôn lễ tháng 9, Thanh Hà - Phương Uyên cùng nhau đi sắm nhẫn cưới? - Ảnh 1

Hình ảnh mới nhất của Thanh Hà.

Ngoài khoảnh khắc trên, cô còn đăng kèm theo dòng chú thích đầy ẩn ý: "Dreaming…. Coming… W…" (tạm dịch là Đang mơ.... sắp đến.. W..)". Chữ W theo cư dân mạng cho rằng là từ "Wedding" (tạm dịch là đám cưới). 

Dưới phần bình luận, nhạc sĩ Phương Uyên cũng tương tác với bạn gái. Tác giả ca khúc Mẹ Yêu trêu chọc người tình: "Rồi có chọn được gì không em? Hay chụp hình rồi đi về?".

Trước thềm hôn lễ tháng 9, Thanh Hà - Phương Uyên cùng nhau đi sắm nhẫn cưới? - Ảnh 2
Màn tương tác ngọt ngào giữa Thanh Hà và Phương Uyên.

Theo chia sẻ cũng như phần tương tác giữa Thanh Hà và Phương Uyên càng khiến cho nghi vấn đi mua nhẫn cưới có thêm cơ sở tin cậy. Khán giả và người hâm mộ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cặp đôi, đồng thời bạn bè thân thiết đều bày tỏ sự trông ngóng vào đám cưới của cả hai sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới:

"Quá đẹp, rất ngưỡng mộ cặp đôi này".

- "Yêu quá bạn ơi".

- "Hãy luôn hạnh phúc chị nhé".

- "Hóng nè chế ơi".

Thanh Hà - Phương Uyên công khai chuyện tình cảm vào Valentine 2022. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên có những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Trước thềm hôn lễ tháng 9, Thanh Hà - Phương Uyên cùng nhau đi sắm nhẫn cưới? - Ảnh 3
Được biết giọng ca hải ngoại cũng đã ra mắt gia đình nhạc sĩ Phương Uyên.

 Cách đây không lâu thông tin ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên chuẩn bị tổ chức đám cưới tại Mỹ đã trở nên bùng nổ ở khắp diễn đàn lớn nhỏ. Được biết đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào 15/9 tới, ở một phòng trà ca nhạc thuộc bang California (Mỹ). Một số nghệ sĩ trong nước cũng đã nhận được thiệp mời sang Mỹ dự đám cưới của Thanh Hà - Phương Uyên.

Trước thềm hôn lễ tháng 9, Thanh Hà - Phương Uyên cùng nhau đi sắm nhẫn cưới? - Ảnh 4
Hình ảnh thiệp cưới của Phương Uyên - Thanh Hà.

Kể từ khi bên nhau, nhiều khán giả đã nhận ra nhiều sự thay đổi tích cực của cặp đôi. Trong khi Thanh Hà biết yêu bản thân hơn, chăm chỉ tập luyện giảm cân để lấy lại phong độ sắc vóc, thì Phương Uyên lặng lẽ chăm sóc người yêu và là hậu phương vững chắc trong sự nghiệp.

Trước thềm hôn lễ tháng 9, Thanh Hà - Phương Uyên cùng nhau đi sắm nhẫn cưới? - Ảnh 5
Cặp đôi luôn đồng hành và tương trợ nhau trong nghệ thuật.  
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