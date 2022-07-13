Giữa lúc rầm rộ tin Phương Uyên và Thanh Hà kết hôn, Thiều Bảo Trang bất ngờ có động thái 'sầu muộn' trên MXH?

Giữa tin Phương Uyên kết hôn với Thanh Hà, mọi động thái của Thiều Bảo Trang đều khiến dân tình không khỏi chú ý.
- Trước khi thông báo tin vui hỉ sự, Thanh Hà và Phương Uyên từng khiến khán giả phát ghen với loạt khoảnh khắc tình bể tình như này đây
- NÓNG: Thiệp cưới của Phương Uyên và Thanh Hà lộ diện, ghi rõ ngày tháng và địa điểm tổ chức
Thời gian qua, thông tin ca sĩ Thanh Hà hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên đã gây ra không ít xôn xao dư luận. Sau nhiều úp mở về mối quan hệ, mới đây, dân tình lại được phen "sốc nặng" khi rò rỉ hình ảnh thiệp cưới của cả 2. Theo như thông tin trên thiệp cưới cho thấy, buổi tiệc vui sẽ được tổ chức vào ngày 15/9 tới đây tại một phòng trà ca nhạc thuộc bang California (Mỹ). Theo đồng nghiệp thân thiết hé lộ, Phương Uyên - Thanh Hà đã gửi thiệp cưới bằng hình thức online tới người thân, bạn bè.
Trước khi vướng "lứa tình" với ca sĩ Thanh Hà, Phương Uyên từng bị đồn hẹn hò với Thiều Bảo Trang suốt 9 năm. Vì vậy, ngay giữa lúc xôn xao Phương Uyên sắp tổ chức một lễ cưới, động thái của Thiều Bảo Trang lúc này cũng được chú ý hơn cả.
Mới đây, trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trang đăng ảnh khoe vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ. Đáng nói đi kèm là dòng trạng thái đầy triết lý ẩn ý về chuyện tình yêu: "Không có được cái này sẽ có cái khác. Không là người này sẽ là người khác. Không níu giữ sẽ chẳng muộn phiền".
Ngay lập tức, bài đăng của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bên dưới bài đăng, ngoài những lời khen ngợi cho diện mạo xinh đẹp thì một số ý kiến cho rằng Thiều Bảo Trang có vẻ đang tâm trạng chuyện tình cảm giữa lúc Phương Uyên đang hạnh phúc bên tình mới.
Trước đó, dù nhiều lần Thiều Bảo Trang và Phương Uyên vướng tin đồn thế nhưng cả 2 không có bất cứ phản hồi nào về việc này. Riêng với Thanh Hà, từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi thường xuyên tương tác, không ngại thả thính ngọt ngào với nhau trên mạng xã hội.