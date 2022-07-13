Giữa lúc rầm rộ tin Phương Uyên và Thanh Hà kết hôn, Thiều Bảo Trang bất ngờ có động thái 'sầu muộn' trên MXH?

Thời gian qua, thông tin ca sĩ Thanh Hà hẹn hò với nhạc sĩ Phương Uyên đã gây ra không ít xôn xao dư luận. Sau nhiều úp mở về mối quan hệ, mới đây, dân tình lại được phen "sốc nặng" khi rò rỉ hình ảnh thiệp cưới của cả 2. Theo như thông tin trên thiệp cưới cho thấy, buổi tiệc vui sẽ được tổ chức vào ngày 15/9 tới đây tại một phòng trà ca nhạc thuộc bang California (Mỹ). Theo đồng nghiệp thân thiết hé lộ, Phương Uyên - Thanh Hà đã gửi thiệp cưới bằng hình thức online tới người thân, bạn bè.

Hình ảnh thiệp cưới của Phương Uyên và Thanh Hà rò rỉ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước khi vướng "lứa tình" với ca sĩ Thanh Hà, Phương Uyên từng bị đồn hẹn hò với Thiều Bảo Trang suốt 9 năm. Vì vậy, ngay giữa lúc xôn xao Phương Uyên sắp tổ chức một lễ cưới, động thái của Thiều Bảo Trang lúc này cũng được chú ý hơn cả.