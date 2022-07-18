Thước ảnh cưới đẹp như phim của Phạm Hương và chồng đại gia, nhan sắc xinh đẹp của nàng hậu thu hút mọi ánh nhìn

NTK Chung Thanh Phong vừa qua đã "nhá hàng" một số bức ảnh cưới của Phạm Hương và ông xã, khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Cho đến tối ngày 17/7, NTK nổi tiếng tiếp tục tung ra video ngắn ảnh cưới của nàng hậu nổi tiếng. Trong đó, Phạm Hương mặc bộ váy cưới màu trắng khoe lưng ong nền nã, cùng kiểu tóc búi, tỏa khí chất một phu nhân giàu có.

Giữa tháng 6 vừa qua, Phạm Hương và chồng đưa hai con về Việt Nam thăm gia đình hai bên. Đây là lần đầu tiên, hai quý tử của cô được về nước, do 2 năm dịch bệnh vừa qua mọi kế hoạch đều trì hoãn. Càng đặc biệt hơn, khi chuyến về quê hương lần này, Hoa hậu Hoãn vũ Việt Nam 2015 cùng chồng đại gia chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Phạm Hương xinh đẹp trong bộ váy cưới. Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ xuất hiện ít giây, nhưng Phạm Hương cũng khiến dân tình xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp miễn chê. Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lui về ở ẩn sinh con, nhưng khí chất cùng gương mặt đẹp của Phạm Hương vẫn gây thương nhớ cho nhiều người.

Trong khi đó, chồng Phạm Hương diện bộ vest hàng hiệu màu sắc trung tính để ăn ý với trang phục của vợ. Anh không lộ diện mặt, trong những bức ảnh cưới được tung.

Trước đó, trong một buổi gặp gỡ với người hâm mộ, Phạm Hương chia sẻ lý do không công khai danh tính bạn đời.

Cô cho biết: "Anh ấy không phải người của showbiz, chỉ là một người đàn ông bình thường. Cuộc sống bên Mỹ của họ rất đơn giản. Tôi không muốn những áp lực mình đã phải trải qua dành cho chính gia đình của mình. Họ không thoải mái với điều đó. Tôi chỉ muốn mang lại cho họ cuộc sống bình dị và gia đình bình thường".

Được biết, Phạm Hương và chồng sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian tới. Tuy nhiên, có thể vợ chồng cô không tổ chức ở Việt Nam.

Nàng hậu hạnh phúc bên ông xã đại gia. Ảnh: Tee Le

Bốn năm sống ở Mỹ, Phạm Hương tận hưởng cuộc sống viên mãn. Cô hài lòng với cuộc sống "mẹ bỉm sữa", lo cho con ăn, đưa bé đi học, vui đùa, dạy các bé về thế giới xung quanh... Hoa hậu được chồng cưng chiều, cuộc sống của cô bao phủ bởi hàng hiệu và sự sang chảnh. Có thể nói, Phạm Hương như một quý bà sống trong cung điện, không phải lo nghĩ nhiều.

Phạm Hương sang Mỹ từ năm 2018 với nguyên do cô tuyên bố lúc ấy là muốn tạm rời xa showbiz, sống cuộc sống đơn giản cũng như để chữa bệnh tuyến giáp. Đến tháng 12/2019, cô xác nhận sinh con.

Nói về kế hoạch trở lại showbiz, Phạm Hương từng chia sẻ: "Tôi nghĩ showbiz với tôi như vậy là đủ. Tôi chỉ muốn được trải nghiệm cuộc sống bình dị, đơn giản. Có thể ít người biết, ít fan hơn hoặc cũng có thể mọi người sẽ quên tôi. Nhưng đổi lại, tôi được tự do làm điều mình thích mà không bị giới hạn hay ràng buộc bởi hai từ danh hiệu".