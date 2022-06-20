Rộ tin Phạm Hương về nước tổ chức đám cưới với chồng đại gia, 'người ấy' của nàng hậu là ai?

Hậu trường 20/06/2022 15:01

Nhiều nguồn tin từ phía bạn bè của Phạm Hương cho biết, nàng hậu về nước lần này là để tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân.

Trở về nước sau 4 năm sang Mỹ định cư, Phạm Hương về nước trong sự chào đón của người hâm mộ. Đây cũng lần đầu tiên Phạm Hương đưa 2 con trai về Việt Nam kể từ khi hạ sinh 2 bé. Những ngày qua, nàng hậu dành thời gian để đoàn tụ cùng thân và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Mặc dù thoải mái chia sẻ hình ảnh của mình với công chúng, nhưng Phạm Hương vẫn úp mở về dự định của bản thân trong lần về Việt Nam này.

Rộ tin Phạm Hương về nước tổ chức đám cưới với chồng đại gia, 'người ấy' của nàng hậu là ai? - Ảnh 1
Phạm Hương đưa 2 con về nước sau 4 năm ở Mỹ. Ảnh: IGNV

 

Tuy nhiên, mới đây, lại có một nguồn tin khác từ hội bạn của Phạm Hương tiết lộ, cô về nước để chuẩn bị lễ cưới với ông xã doanh nhân sau thời gian bên nhau. Hiện tại, nàng hậu cũng đã đặt may đầm cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.

Rộ tin Phạm Hương về nước tổ chức đám cưới với chồng đại gia, 'người ấy' của nàng hậu là ai? - Ảnh 2
Phạm Hương thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Tuy nhiên đến nay, cô vẫn chưa công khai đích danh "người ấy". Ảnh: IGNV

 

Được biết, Phạm Hương đã đính hôn cùng doanh nhân Việt kiều vào đầu năm 2019. Danh tính và dung mạo ông xã của nàng hậu được cô giấu kín. 

Theo một số nguồn tin, chồng đại gia của Phạm Hương tên P.T, một doanh nhân có tiếng cùng quê Hải Phòng với cô. P.T hiện đang là CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ. Công ty của bạn trai Phạm Hương còn có các chi nhánh khác ở châu Á với các văn phòng đại diện ở Hong Kong và Việt Nam.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được phía những người trong cuộc xác nhận.

Rộ tin Phạm Hương về nước tổ chức đám cưới với chồng đại gia, 'người ấy' của nàng hậu là ai? - Ảnh 3
Hình ảnh được cho là Phạm Hương chụp cùng với bố của con trai. Ảnh: Internet

 

Kể từ ngày bỏ showbiz sang Mỹ, Phạm Hương sinh lần lượt 2 quý tử cho chồng đại gia. Cô sinh con đầu lòng - bé Max - cuối năm 2018. Tháng 7/2021, gia đình chào đón thêm bé trai thứ hai, thường gọi là Apollo. Cô thông báo tin vui vào dịp sinh nhật tuổi 29 sau hai tháng sinh.

Bốn năm sang Mỹ sống, Phạm Hương dành thời gian chăm sóc gia đình. Cô nói mối quan tâm lớn nhất hiện tại là nuôi dạy con cái thay vì ồn ào, hơn thua ngoài xã hội. Người đẹp vẫn giữ liên lạc với bạn bè thân thiết trong nước, thỉnh thoảng trò chuyện để đỡ nhớ quê hương.

Sau nhiều năm đăng quang, dù đã rời xa showbiz Việt, Phạm Hương vẫn là cái tên được công chúng đặc biệt quan tâm. Không ít lần, người hâm mộ bày tỏ mong Phạm Hương trở về hoạt động trong làng giải trí Việt. Mỗi bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân của cô cũng nhận được rất nhiều lượt thích, bình luận, chia sẻ của cư dân mạng...

Phạm Hương sinh năm 1991, là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Sau đăng quang, cô đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng cũng đối diện không ít tin đồn gây tranh cãi trong showbiz.

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Ở Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương là phu nhân hào môn có cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Chính điều này, nhiều người cho rằng khả năng cô quay trở lại showbiz Việt là rất thấp.

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