HOT: Hoa hậu Phạm Hương sắp về Việt Nam sau nhiều năm bí mật sang Mỹ sinh con, tiết lộ dự định LỚN ngay khi về nước khiến dân tình được phen náo loạn

Hậu trường 12/05/2022 13:54

Đã 4 năm kể từ ngày sang Mỹ cùng bạn trai đại gia xây dựng tổ ấm, Phạm Hương chưa có cơ hội quay về Việt Nam. Mới đây nàng hậu bất ngờ hé lộ dự định về nước khiến fan hâm mộ rục rịch chờ mong.

Phạm Hương là trường hợp đặc biệt nhất trong số những Hoa hậu từng đăng quang. Dù rằng cô đã rời xa ánh đèn sân khấu, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông và công chúng.

Việc đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp và bất ngờ tuyên bố sang Mỹ của nàng Hậu từng làm dậy sóng cộng đồng mạng. Sau đó, chuyện cô bất ngờ thông báo có con với bạn trai đại gia tại sứ sở cờ hoa càng khiến dân tình nhốn nhào.

HOT: Hoa hậu Phạm Hương sắp về Việt Nam sau nhiều năm bí mật sang Mỹ sinh con, tiết lộ dự định LỚN ngay khi về nước khiến dân tình được phen náo loạn - Ảnh 1
Phạm Hương có cuộc sống sung túc tại xứ sở cờ hoa. Hiện tại, nàng Hậu đã có 2 quý tử cùng bạn trai đại gia. Ảnh: Instagram nhân vật

Người ta có thể châm biếm, chỉ trích, nhưng không thể phủ nhận việc Phạm Hương đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc cùng gia đình. Cô cũng cho biết không còn phù hợp với nhịp sống xô bồ ở showbiz. "Tôi chán cạnh tranh, chán se sua event, váy áo rồi. Tôi chỉ muốn đơn giản, thích tự do và không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì cả. Kể cả danh hiệu", Phạm Hương từng thắng thắn chia sẻ trên trang cá nhân.

Những người hâm mộ nàng Hậu coi đây là dấu chấm hết cho những hi vọng cô sẽ về nước và tiếp tục con đường nghệ thuật.

Thế nhưng mới đây, Phạm Hương bất ngờ thông báo sẽ sớm về Việt Nam sau quãng thời gian xa cách. Không những vậy, cô còn lên kế hoạch họp mặt fans. "Đang suy nghĩ việc đầu tiên khi về Việt Nam mình sẽ làm gì. Liệu có một buổi họp với các bạn FC không nhỉ? Không biết dạo này các em như thế nào rồi nhỉ? Còn nhớ hay không những ngày rong ruổi cùng nhau? Chắc giờ tụi nhỏ cũng lớn hết rồi nhỉ?", Phạm Hương bùi ngùi.

HOT: Hoa hậu Phạm Hương sắp về Việt Nam sau nhiều năm bí mật sang Mỹ sinh con, tiết lộ dự định LỚN ngay khi về nước khiến dân tình được phen náo loạn - Ảnh 2
Sau nhiều năm đi biền biệt, Phạm Hương sắp trở về nước. Ảnh: Instagram nhân vật.

Dòng chia sẻ trên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chắc chắn sẽ khiến những người hâm mộ phấn khởi, chờ đợi ngày gặp mặt tại Việt Nam sau nhiều năm xa cách.

Hiện tại, khán giả vẫn chưa rõ chuyến đi về nước lần này của Phạm Hương chỉ là về thăm quê, hay nàng Hậu đang có định quay lại showbiz. 

HOT: Hoa hậu Phạm Hương sắp về Việt Nam sau nhiều năm bí mật sang Mỹ sinh con, tiết lộ dự định LỚN ngay khi về nước khiến dân tình được phen náo loạn - Ảnh 3
Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Ảnh: Internet

Phạm Hương từng được mệnh danh là Hoa hậu quốc dân và có một lượng fan đông đảo. Cô được xem là người mở ra thời kỳ mới cho các hoa hậu Việt Nam khi gặt hái nhiều thành công tại đấu trường thế giới cũng như showbiz trong nước.

Ở thời điểm đỉnh cao, Phạm Hương là một trong những hoa hậu đình đám nhất, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên, giữa lúc tên tuổi đang trên đỉnh cao nhất, Phạm Hương bất ngờ gác lại toàn bộ sự nghiệp, công việc của mình để sang Mỹ điều trị tuyến giáp kết hợp nghỉ ngơi. Trước thông tin này, đã có nhiều đồn đoán xoay quanh cô.

Nhiều người cho rằng, Phạm Hương sang Mỹ kết hôn với đại gia. Trước những thông tin râm ran trên mạng xã hội thời điểm đó, phía Phạm Hương gay gắt bác bỏ.Mãi hơn 1 năm sau đó, đích thân nàng Hậu mới lên tiếng xác nhận có con đầu lòng với bạn trai đại gia. Thế nhưng, thay vì nhận được nhiều lời chúc mừng thì Phạm Hương đã nhận lại vô vàn lời mỉa mai, chế giễu khi trước đó cô từng chối đây đẩy lúc rộ lên tin đồn mang bầu lúc sang Mỹ.

Phạm Hương lộ bụng lùm xùm thấy rõ, nghi vấn nàng Hậu đang mang thai lần thứ 3 cho bạn trai đại gia tại Mỹ

Phạm Hương lộ bụng lùm xùm thấy rõ, nghi vấn nàng Hậu đang mang thai lần thứ 3 cho bạn trai đại gia tại Mỹ

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 lộ thân hình tăng cân thấy rõ, đặc biệt vòng hai của người đẹp nhô cao trong bộ váy size rộng.

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