Chân dung chồng sắp cưới của Phạm Hương: Không có gì ngoài tiền và quyền lực, khiến nàng hậu nguyện từ bỏ hào quang

Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ râm ran tin đồn Hoa hậu gốc Hải Phòng hồi hương để tổ chức hôn lễ. Thậm chí, nguồn tin còn khẳng định chắc nịch rằng Phạm Hương đã đặt váy cưới cho ngày quan trọng. Dù mới chỉ là những lời đồn thổi chưa được kiểm chứng nhưng từ đây danh tính ông xã đại gia của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 trở thành tâm điểm được soi xét đặc biệt.

Ngày 13/6 vừa qua, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương bất ngờ cùng hai con về nước trong sự chào đón của người hâm mộ. Đây cũng là lần đầu tiên người đẹp hồi hương sau khi là "mẹ bỉm sữa" tận hưởng cuộc sống vương giả, sung túc ở trời Tây. Nhiều người hào hứng chờ đón những hoạt động nghệ thuật của cô, đặc biệt các fan hâm mộ đều hy vọng cô sẽ xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - cuộc thi mà cô đã đăng quang cách đây 7 năm.

Theo một số thông tin đăng tải trên báo chí từ giữa năm 2018, chồng của Phạm Hương là đại gia Bobby Phước Trần - một doanh nhân có tiếng. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng tiết lộ chuyện từng có dịp chứng kiến Phạm Hương tay trong tay tình cảm với Bobby Phước Trần tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) - cũng chính là quê hương của người đẹp.

Theo một số nguồn tin, vị doanh nhân này đã trải qua một đời vợ và có hai cậu con trai. Về kinh tế, Bobby Phước Trần được cho là đại gia thứ thiệt khi đang là CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa và xe hơi từ Mỹ sang châu Á, các dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng trên thế giới, kiêm luôn đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập.

Nguồn tin tiết lộ thêm, công ty của chồng Phạm Hương có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ và các chi nhánh khác ở châu Á với các văn phòng đại diện ở Hong Kong và Việt Nam.

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được phía những người trong cuộc xác nhận.

Doanh nhân Bobby Phước Trần được cho là chồng sắp cưới của Hoa hậu Phạm Hương. Ảnh: Internet

Hình ảnh được cho là Phạm Hương chụp cùng với bố của con trai - Doanh nhân Bobby Phước Trần. Ảnh: Internet

Bobby Phước Trần có nhiều mối quan hệ trong giới nghệ sĩ Việt. Ảnh: Internet

Nhiều nguồn tin cho hay, nhờ quen thân với nhiều nghệ sĩ trong Vbiz nên Bobby Phước Trần có cơ hội gặp Phạm Hương và nảy sinh tình cảm với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Ảnh: Internet

Cách đây 4 năm, giữa lúc tên tuổi đang trên đỉnh cao nhất, Phạm Hương bất ngờ gác lại toàn bộ sự nghiệp, công việc của mình để sang Mỹ. Dù có nhiều thông tin cô sang Mỹ để bí mật sinh con, tuy nhiên thời điểm đó phía Phạm Hương ra sức phủ nhận. Mãi cho đến Giáng sinh năm 2019 - thời điểm con trai đầu lòng được 1 tuổi, Phạm Hương mới thừa nhận có em bé. Phạm Hương cũng đã nhận được lời cầu hôn của bạn trai, cho biết khi nào con trai lớn cô và "người ấy" sẽ tổ chức đám cưới.

Kể từ khi "không còn gì để giấu", Phạm Hương thoải mái tiết lộ cuộc sống xa hoa của mình trên đất Mỹ. Người đẹp thường xuyên đăng ảnh bên dàn siêu xe và đồ hiệu khiến nhiều người choáng ngợp.

Cuộc sống thượng lưu của Phạm Hương tại Mỹ. Ảnh: IGNV

Hiện tại, dù đã sinh 2 con cùng đại gia, đã khoe hình ảnh mẹ chồng nhưng Hoa hậu Phạm Hương vẫn cực kỳ kín tiếng về chồng. Cô chỉ khoe cuộc sống của 3 mẹ con. Trước những đồn thổi thị phi về cuộc hôn nhân của mình, Phạm Hương cố gắng giữ sự lạc quan, hướng tâm hồn đến sự an nhiên. Phạm Hương nói: "Tôi thường nghe nhạc thiền và ngủ một giấc thật sâu lấy lại tinh thần nếu cảm thấy mệt mỏi. Sức khỏe là một trong những điều quý nhất của tuổi trẻ".

Hiện Phạm Hương có cuộc sống cực kỳ viên mãn và không còn mặn mà quay lại showbiz.