Đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi tại Hà Nội: Visual cô dâu chú rể đẹp miễn chê, không gian lễ cưới ấm cúng và trang trọng

Sau đám cưới cổ tích diễn ra vào ngày 10/10 tại Phan Thiết, cặp đôi tiếp tục tổ chức đám cưới lần 2 tại Hà Nội - quê nhà của chú rể vào hôm nay (22/10).

Thời gian qua, lễ cưới của Anh Tú – Diệu Nhi “gây bão” mạng xã hội cũng như trở thành tâm điểm sự kiện đầu tháng 10. Truyền thông cũng ưu ái gọi sự kiện này với nhiều cụm từ như: Siêu đám cưới mười trên mười, đám cưới thế kỷ hay đám cưới sao Việt thú vị nhất,…

Khoảng 16h45, cô dâu và chú rể xuất hiện với trang phục cưới. Người thân của họ đã có mặt từ sớm.

Lễ cưới tại Hà Nội là không gian riêng tư dành cho người thân gia đình của Anh Tú và Diệu Nhi. Bạn bè trong showbiz đều đã chung vui trong tiệc cưới ở biển của họ.

Hoa hồng trắng được bày dọc lối đi dẫn vào phòng tiệc. Ảnh: Ngoisao.net

Diệu Nhi và Anh Tú đăng ký kết hôn tháng 10/2019 tại Hà Nội. Hôm 10/10, cặp sao tổ chức lễ thành hôn và đãi tiệc cưới ở quê nhà Phan Thiết của cô dâu. Sự kiện quy tụ 250 khách. Đông sao Việt tụ họp và "quẩy" trong ngày vui của Anh Tú - Diệu Nhi.

Những lời bày tỏ của cô dâu, chú rể dành cho nhau trong lễ thành hôn làm các vị khách có mặt hết khóc lại cười. Hai ngôi sao chia sẻ họ đã trải qua 7 năm yêu nhau kín tiếng với nhiều áp lực.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, Anh Tú nhắn nhủ vợ: "Trước giờ, anh chưa hứa với em điều gì. Hôm nay, anh rất vui vì tổ chức được lễ cưới như mong muốn. Anh mong từ nay về sau, đến khi già đi, mình vẫn bên nhau và anh lúc nào cũng có em bên cạnh".

Diệu Nhi khóc cho biết Anh Tú không phải một người yêu lý tưởng, không galant với cô nơi đông người nhưng là người chồng tốt, luôn chu đáo và ân cần với cô những lúc chỉ có hai người.

"Anh chưa bao giờ từ chối em bất kỳ điều gì, đi làm về tự giác đưa tiền cho em. Quan trọng nhất là lúc nào anh cũng bên em. Mỗi khi anh chăm sóc em lúc em mệt mỏi, em phẫu thuật thẩm mỹ về, em nhận ra em đã lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em cũng mong được làm vợ anh, làm con của ba mẹ em, làm con dâu của bố mẹ anh vì gia đình mình quá tuyệt vời", cô xúc động nói.