Ở tuổi 26, Đỗ Mỹ Linh cho đây là thời điểm thích hợp để lập gia đình và muốn tạm dừng nghệ thuật để vun vén tổ ấm nhỏ.

Ngày 13/10 là sinh nhật của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Nhân dịp bước sang tuổi 26, Đỗ Mỹ Linh xác nhận thông tin cô kết hôn với bạn trai Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội vào ngày 23/10. "Cuối cùng ngày này đã tới. Hôm nay là ngày đặc biệt với tôi - ngày sinh nhật tuổi 26, tôi muốn dành hết niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay để thông báo với mọi người về quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên, khi tôi mới đăng quang hoa hậu, rất nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm, về người ấy nhưng tôi chưa bao giờ lên tiếng và ở thời điểm đó, tôi luôn hứa với mọi người rằng: Khi nào tôi tìm được một người xứng đáng, sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Và đến giờ tôi đã giữ được lời hứa đó" - Hoa hậu Việt Nam 2016 viết.

Ảnh cưới của Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: FBNV Hoa hậu cho hay những ngày vừa qua, mọi người đã biết đến thông tin này qua nhiều nguồn, nhưng cô không thể chia sẻ điều gì ở thời điểm đó. "Ngay từ ngày đầu, khi tôi và anh Quang quen nhau cho đến khi anh Quang cầu hôn tôi và hai đứa chuẩn bị đám cưới, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là tôi muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình" - cô cho hay.

Hoa hậu nói cô không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của mình và bạn trai, cô chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất. "Tôi và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình" - cô nói. Từ sau khi có bạn trai, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Cô cũng không còn đăng tải nhiều hình ảnh bản thân trên mạng xã hội. Hoa hậu cho biết cô không có ý định giấu mối quan hệ tình cảm, dù vậy, cô chọn công khai vào thời điểm thích hợp. Chia sẻ trên Zing, Đỗ Mỹ Linh cũng cho biết ở từng độ tuổi, quan điểm sống của mỗi người đều thay đổi. Sau khi lập gia đình với Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh sẽ tạm gác một số công việc trong showbiz để tập trung chăm lo cho gia đình. "Bạn trai tôi không áp đặt hay ép buộc phải nghỉ việc để toàn tâm lo cho gia đình. Tôi cũng không hẳn theo chồng bỏ cuộc chơi. Tôi vẫn có những ước mơ, đam mê cá nhân. Chỉ là đến thời điểm nào đó, tôi sẽ chỉ chọn những công việc, sự kiện phù hợp với bản thân", cô tâm sự. Đỗ Mỹ Linh sẽ lên xe hoa ở tuổi 26, tạm ngưng showbiz. Ảnh: Internet Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,71 mét, số đo hình thể là 87-61-94 cm. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu Người đẹp nhân ái và vào top 40 chung cuộc. Cô là gương mặt đại diện cho nhiều hoạt động thiện nguyện, cộng đồng lẫn thương hiệu. Đỗ Mỹ Linh thường được các nhà thiết kế chọn giữ vị trí vedette trên sàn diễn thời trang. Nhiều năm qua, cô phát triển bản thân khi làm MC, biên tập viên cho một số chương trình truyền hình. Cô từng thử sức diễn xuất, tham gia MV Hết thương cạn nhớ của Đức Phúc năm 2019. Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Anh từng du học ở Anh, sau đó về hỗ trợ anh trai và bố trong công việc kinh doanh của gia đình ở Tập đoàn T&T và ngân hàng SHB.

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