Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào?

Hậu trường 14/10/2022 10:58

Là những nhân vật giàu có, nổi tiếng, thế nên hôn lễ của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu xinh đẹp cũng được tổ chức ở địa điểm sang - xịn bậc nhất.

Sau nhiều năm yêu đương kín tiếng, cuối cùng Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh cũng chính thức xác nhận lên xe hoa với Chủ tịch CLB Hà Nội - Đỗ Vinh Quang - vào ngày 23/10. Hôn lễ cặp đôi được cho là một trong những sự kiện đáng mong chờ của làng giải trí Việt. 

Với sức ảnh hưởng, sự giàu có và quyền lực, nơi diễn ra ngày trọng đại của con trai bầu Hiển và nàng hậu xinh đẹp nhận được sự quan tâm. 

Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào? - Ảnh 1
Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cân xứng về học vấn, ngoại hình lẫn địa vị xã hội. Ảnh: FBNV

Theo một nguồn tin cho biết, tiệc cưới cặp đôi đình đám sẽ diễn ra trong không gian riêng tư, sang trọng. Khách mời bao gồm người thân, đồng nghiệp chung công ty quản lý, bạn bè thân thiết đến dự. Thế nên, nơi diễn ra hôn lễ là một khách sạn hạng sang ở Hà Nội, nằm trên khu "đất vàng" ở phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây cũng là nơi nhiều sao Việt chọn làm đám cưới vì không gian thoáng đãng và rộng rãi, sức chứa khách khá "khủng" có thể lên đến hàng nghìn người. Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ bắt đầu từ 17h ngày 23/10.

Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào? - Ảnh 2
Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào? - Ảnh 3
Nơi diễn ra hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ở nơi đắt đỏ nhất ở Hà Nội. Ảnh: Ngoisao.vn

Vào tối qua (13/10), con trai út nhà bầu Hiển là thiếu gia Đỗ Vinh Quang cũng đã gây bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái gửi lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào tới hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: "Tưởng yêu đương nhất thời, hóa ra lại thương nhất đời. Happy birthday".

Đính kèm cùng dòng trạng thái là hình ảnh sánh đôi bên Hoa hậu Việt Nam 2016. Cả hai ôm áp tình tứ trong chuyến du lịch châu Âu cách đây chưa lâu. Đây cũng là lần đầu tiên hôn phu của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh bên nửa kia sau thời gian dài giấu kín chuyện hẹn hò.

Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào? - Ảnh 4
Thiếu gia Đỗ Vinh Quang lần đầu đăng ảnh bên Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: FBNV

Cũng trong ngày sinh nhật của mình (13/10), Đỗ Mỹ Linh thông báo tin vui đến với truyền thông và người hâm mộ. Nói về chồng sắp cưới, nàng hậu cho biết họ có chung quan điểm sống, cùng đam mê thể thao và cô cảm giác thoải mái, bình yên mỗi khi bên cạnh anh. Mối quan hệ của họ được hai bên gia đình ủng hộ. Sau hai năm tìm hiểu, hẹn hò, họ quyết định kết hôn vì cảm nhận đây là lúc "đúng người, đúng thời điểm".

Đỗ Mỹ Linh cũng cho biết ở từng độ tuổi, quan điểm sống của mỗi người đều thay đổi. Sau khi lập gia đình với Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh sẽ tạm gác một số công việc trong showbiz, chỉ xuất hiện ở những sự kiện thực sự quan trọng.  

"Tôi chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất! Tôi và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho hai đứa mình", Mỹ Linh chia sẻ. Nàng hậu cũng cho biết đã sẵn sàng cho thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xác nhận lên xe hoa với Chủ tịch CLB Hà Nội, tuyên bố tạm ngừng showbiz

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xác nhận lên xe hoa với Chủ tịch CLB Hà Nội, tuyên bố tạm ngừng showbiz

Ở tuổi 26, Đỗ Mỹ Linh cho đây là thời điểm thích hợp để lập gia đình và muốn tạm dừng nghệ thuật để vun vén tổ ấm nhỏ.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh đám cưới Đỗ Mỹ Linh Đỗ Vinh Quang

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