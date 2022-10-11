Cận cảnh thiệp cưới của Bình An - Phương Nga: Cô dâu xuất hiện cực ngầu, lấy tông hồng làm chủ đạo và ý nghĩa đằng sau đó

Hậu trường 11/10/2022 21:34

Thiệp cưới của Bình An - Phương Nga khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cá tính, mang nhiều ý nghĩa.

Sau 5 năm yêu đương ngọt ngào, Bình AnPhương Nga chính thức về chung một nhà. Vào ngày 6/10 vừa qua, lễ đám hỏi của cả hai được diễn ra với tham dự của quan viên hai họ và bạn bè thân thiết. 

Từ khi thông tin Bình An và Á hậu Phương Nga chính thức "góp gạo thổi cơm chung" đã nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Cho đến mới đây, Á hậu Kiều Loan đã đăng tải bức ảnh khoe thiệp cưới của Bình An và Phương Nga.

Cận cảnh thiệp cưới của Bình An - Phương Nga: Cô dâu xuất hiện cực ngầu, lấy tông hồng làm chủ đạo và ý nghĩa đằng sau đó - Ảnh 1
Thiệp cưới cá tính nhưng đầy ý nghĩa của Bình An - Phương Nga chính thức được hé lộ. Ảnh: Internet

Theo đó, cặp đôi đã ấn định cột mốc trọng đại vào ngày 21/10. Chiếm spotlight trong tấm thiệp cưới chính là hình ảnh cực ngầu của cô dâu và chú rể. Trong đó, cả 2 cùng ngồi trên xe ô tô và thi nhau tỏa sáng. Đặc biệt, cặp đôi cũng tinh tế đính kèm 1 nhành hoa baby - loại hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bất diệt ở bên ngoài. 

Cận cảnh thiệp cưới của Bình An - Phương Nga: Cô dâu xuất hiện cực ngầu, lấy tông hồng làm chủ đạo và ý nghĩa đằng sau đó - Ảnh 2
Cận cảnh thiệp cưới của Bình An - Phương Nga: Cô dâu xuất hiện cực ngầu, lấy tông hồng làm chủ đạo và ý nghĩa đằng sau đó - Ảnh 3
Cận cảnh thiệp cưới của Bình An - Phương Nga: Cô dâu xuất hiện cực ngầu, lấy tông hồng làm chủ đạo và ý nghĩa đằng sau đó - Ảnh 4
Ngày 6/10 vừa qua, Bình An - Phương Nga tổ chức lễ ăn hỏi. Ảnh: FBNV

Phương Nga - Bình An đã đăng ký kết hôn vào tháng 9. Họ được biết đến là một trong những đôi uyên ương đẹp, gắn bó lâu năm của showbiz Việt. Hai người hẹn hò từ năm 2018 khi Phương Nga tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến dịp Valentine năm 2019, cặp uyên ương chính thức công khai chuyện tình cảm.

Kể từ đó, Phương Nga và Bình An thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Phương Nga nhiều lần về thăm nhà Bình An tại Phú Thọ.

Cận cảnh thiệp cưới của Bình An - Phương Nga: Cô dâu xuất hiện cực ngầu, lấy tông hồng làm chủ đạo và ý nghĩa đằng sau đó - Ảnh 5
Cận cảnh thiệp cưới của Bình An - Phương Nga: Cô dâu xuất hiện cực ngầu, lấy tông hồng làm chủ đạo và ý nghĩa đằng sau đó - Ảnh 6
Cận cảnh thiệp cưới của Bình An - Phương Nga: Cô dâu xuất hiện cực ngầu, lấy tông hồng làm chủ đạo và ý nghĩa đằng sau đó - Ảnh 7
Visual cô dâu chú rể "đỉnh của chóp" khiến dân tình trầm trồ. Ảnh: FBNV

Bình An cầu hôn Phương Nga vào ngày Lễ tình nhân năm 2022. Á hậu từng tâm sự Bình An là mối tình đầu của cô. "Tôi nghĩ chính sự khác biệt cả trong công việc và cuộc sống đã khiến tôi và An gắn kết như bây giờ. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau", người đẹp nói.

Phương Nga sinh năm 1998, cao 1,72 mét, số đo 84-64-92 cm. Năm 2018, cô đoạt ngôi á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam, được đánh giá cao bởi ngoại hình sáng, phong thái tự tin, năng động. Cùng năm, cô thi Miss Grand International ở Myanmar, vào top 10 nhờ bình chọn từ khán giả. Cô tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020, đang học văn bằng hai ngành truyền thông. Người đẹp thử sức nhiều công việc như làm người mẫu, MC.

Bình An sinh năm 1993, là diễn viên trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt. Anh có gương mặt sáng, chiều cao 1,82. Bình An từng tham gia nhiều phim như Zippo Mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc Bạch Dương, Đi qua mùa hạ, Mối tình đầu của tôi, Mặt nạ gương...

 

Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz

Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz

Dù chỉ mới là lễ ăn hỏi nhưng những hình ảnh của Bình An - Phương Nga chia sẻ làm dân tình không khỏi háo hức.

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Từ khóa:   Bình An Phương Nga đám cưới Bình An - Phương Nga

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