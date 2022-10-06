Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz

Hậu trường 06/10/2022 09:42

Dù chỉ mới là lễ ăn hỏi nhưng những hình ảnh của Bình An - Phương Nga chia sẻ làm dân tình không khỏi háo hức.

Sáng nay (6/10), lễ dặm hỏi của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An chính thức được diễn ra. Từ đêm hôm trước, cặp đôi hồi hộp không thể ngủ được. Cô dâu Phương Nga cho biết cô và dàn phù dâu dậy từ 4h sáng để trang điểm, sửa soạn trang phục. Hoa hậu Ngọc Hân cũng có mặt từ sớm để giúp người em thân thiết chuẩn bị cho buổi lễ.

Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 1
Bình An - Phương Nga trong lễ ăn hỏi. Cặp đôi diện áo dài truyền thống trong ngày trọng đại. Ảnh: Internet

Khác với nhiều cặp đôi khác thường chọn tông đỏ - trắng - hồng, cô dâu - chú rể ưu ái áo dài truyền thống sắc xanh mint mát mắt, đồng điệu. Bình An và Phương Nga cực kì đẹp khi sánh đôi.

Không những thế, dàn bê tráp toàn cực phẩm cũng gây chú ý không kém. Theo đó, có thể thấy sự xuất hiện của hàng loạt các hoa hậu, á hậu, diễn viên đình đám như Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Kiều Loan, Phương Anh, Lương Thanh...

Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 2
Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 3
Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 4
Dàn phù dâu - phù rể xịn xò trong lễ ăn hỏi của Bình An - Phương Nga. Ảnh: Internet

Các chân dài đồng loạt diện áo dài trắng, ai cũng khoe sắc ngọt ngào trong ngày vui của Phương Nga. Dù là qua ống kính camera thường, chụp lén nhưng dàn bê tráp toàn mỹ nhân Vbiz thế này khó lòng bị "dìm hàng". Phía nhà trai, trong đội tráp còn sự xuất hiện của diễn viên Đình Tú.

Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 5
Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 6
Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 7
Một số hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Bình An - Phương Nga sáng nay. Ảnh: Internet

Phương Nga - Bình An được biết đến là một trong những đôi uyên ương đẹp, gắn bó lâu năm của showbiz Việt. Họ hẹn hò từ năm 2018 khi Phương Nga tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đến dịp Valentine năm 2019, hai người chính thức công khai chuyện tình cảm.

Kể từ đó, Phương Nga và Bình An thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, chương trình lớn nhỏ. Mối quan hệ của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Phương Nga nhiều lần về thăm nhà Bình An tại Phú Thọ.

Bình An cầu hôn Phương Nga vào ngày Lễ tình nhân năm 2022. Á hậu từng tâm sự Bình An là mối tình đầu của cô. "Tôi nghĩ chính sự khác biệt cả trong công việc và cuộc sống đã khiến tôi và An gắn kết như bây giờ. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau", người đẹp nói.

Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 8
Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 9

Bình An và Phương Nga hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu tháng 9 và dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối tháng 10. Cặp "trai tài gái sắc" đều là con lớn trong gia đình nên hai nhà thống nhất bắt đầu mọi việc từ sớm để chỉn chu nhất trong từng công đoạn, tránh cảm giác bối rối khi ngày trọng đại đến gần.

Hé lộ khoảnh khắc đầu tiên trong lễ dặm hỏi của Bình An - Phương Nga: Cô dâu đẹp dịu dàng trong ngày trọng đại, dàn bê tráp toàn mỹ nhân cực phẩm showbiz - Ảnh 10

Phương Nga sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Quốc dân. Sau khi đoạt giải á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, cô tham gia Miss Grand International cùng năm và vào top 10. Cô hiện tập trung xây dựng sự nghiệp dẫn chương trình. Cô là MC của chương trình Cafe sáng và một số bản tin của truyền hình quốc gia.

Bình An sinh năm 1993, đến từ Phú Thọ, hoạt động nghệ thuật ở vai trò diễn viên. Anh tham gia nhiều phim truyền hình gồm Đi qua mùa hạ, Tình khúc bạch dương, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Gara hạnh phúc...

 

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Từ khóa:   Bình An Phương Nga đám hỏi Bình An Phương Nga

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