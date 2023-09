Biểu cảm 'trái ngược' giữa Bình An và Phương Nga khiến dân tình thích thú: 'Miss biểu cảm gọi tên cậu'

Cách đây không lâu, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An cùng khoe ảnh lên phường đăng ký kết hôn. Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị nhưng lịch sự, kín đáo. Nếu như Bình An cười rạng rỡ khi cưới được vợ, khoe “Được lên phường”, thì Phương Nga lại bày ra vẻ mặt mếu máo với dòng chú thích: "Bị lên phường". Khoảnh khắc biểu cảm "trái ngược" của cặp đôi đã gây "sốt" cõi mạng vì quá đỗi hài hước. Vào ngày 10/10 sắp tới đây, cặp đôi sẽ khép lại mối tình đầy lãng mạn trong 5 năm bằng một đám cưới linh đình.

Mới đây Phương Nga tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ loạt khoảnh khắc vi vu tại Hàn quốc với Bình An - Ảnh: TCNNV

Xuyên suốt khung hình, dễ dàng nhận thấy Bình An và Phương Nga đang có mặt tại một trung tâm thương mại tại Hàn quốc. Trên tay người đẹp lần lượt là album Born Pink, How you like that của nhóm nhạc nữ đình đám Blackpink cùng album solo đầu tay của thành viên người Thái trong nhóm mang tên Lalisa. Trước tinh thần "fan-girl" đầy nhiệt huyết của vợ sắp cưới, Bình An không khỏi bất lực và thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau.



Cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh của Bình An và Phương Nga - Ảnh minh họa: Internet

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh của Bình An và Phương Nga. Đồng thời một số người không khỏi ghen tỵ trước sự nuông chiều của nam diễn viên Gara Hạnh Phúc dành cho bạn gái.