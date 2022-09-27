Biểu cảm 'trái ngược' giữa Bình An và Phương Nga khiến dân tình thích thú: 'Miss biểu cảm gọi tên cậu'

Cách đây không lâu, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An cùng khoe ảnh lên phường đăng ký kết hôn. Trong ảnh, cả hai ăn mặc giản dị nhưng lịch sự, kín đáo. Nếu như Bình An cười rạng rỡ khi cưới được vợ, khoe “Được lên phường”, thì Phương Nga lại bày ra vẻ mặt mếu máo với dòng chú thích: "Bị lên phường". Khoảnh khắc biểu cảm "trái ngược" của cặp đôi đã gây "sốt" cõi mạng vì quá đỗi hài hước. Vào ngày 10/10 sắp tới đây, cặp đôi sẽ khép lại mối tình đầy lãng mạn trong 5 năm bằng một đám cưới linh đình.

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An cùng khoe ảnh lên phường đăng ký kết hôn - Ảnh: TCNNV

Vào ngày 10/10 sắp tới đây, cặp đôi sẽ khép lại mối tình đầy lãng mạn trong 5 năm bằng một đám cưới linh đình - Ảnh: TCNNV

Mới đây Phương Nga tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ loạt khoảnh khắc vi vu tại Hàn quốc với Bình An. Cô nàng hào hứng chia sẻ thêm: "Chưa mua được lightstick thôi nhưng cũng gọi là mê".