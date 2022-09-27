Đàm Vĩnh Hưng được người hâm mộ 'chơi lớn' tặng 'hoa đồng tiền' bằng đô la, đếm 'sương sương' đã thấy choáng

Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây choáng khi khoe bó hoa 'đáng đồng tiền' được tặng vào dịp sinh nhật.

Từ trước đến nay, không ít lần cư dân mạng xôn xao về việc người hâm mộ của Đàm Vĩnh Hưng sẵn sàng "chi mạnh tay" để tặng quà cho thần tượng. Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ một bài đăng trên trang cá nhân, khoe việc được người hâm mộ tặng cho một món quà cực kỳ khủng. Giọng ca Ai đưa em về cho biết anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc trước tình cảm của đông đảo khán giả. 'Bó hoa đồng tiền' chính là quà sinh nhật sớm của người hâm mộ tặng cho Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Cụ thể "ông hoàng nhạc Việt" tâm sự: "Một buổi sáng đầy bất ngờ của bé Hưng tại một nơi xa nhà khi đi làm tại Buôn Mê Thuột. Phát súng đầu tiên của “ lễ hội “ cá nhân mang thương hiệu "sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng" 2/10. Không hề dám nghĩ tới luôn á! 51 bông hồng đô na thật sự làm mình ôm không. Cả một sự chuẩn bị rất là "Chu văn Đáo và Bành thị nhiệt Tình" của hai người em thân yêu và cả gia đình fans cứng tại thành phố nhỏ xinh này! Vô cùng xúc động và cảm ơn thật nhiều. Đã chính thức mở túi 3 gang để đón nhận sự yêu thương của mọi người từ hôm nay rồi nha!".

Ngoài bó hoa có giá trị "khủng", nam ca sĩ còn nhận được một số món quà khác đầy ý nghĩa - Ảnh: Internet Theo đó, khi đến Buôn Mê Thuột, Đàm Vĩnh Hưng được người hâm mộ đón chào nồng nhiệt cùng những món quà ai nhìn cũng choáng ngợp. Đáng nói, nam ca sĩ được fan tặng 1 bó hoa 51 bông hồng được kết thành hàng loạt đồng đô la Mỹ. Không chỉ được kết lại khéo léo, bó hoa đô la với kích thước khổng lồ khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ: - Bó hoa đáng đồng tiền thiệt, người ôm bó hoa đẹp trai quá

- May túi 100 gang mới đựng hết tình yêu thương đó tía ơi - Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh sức khoẻ niềm vui và đạt được kết quả xuất sắc nhất trong những kế hoạch của mình - Quà tuyệt vời, fan tuyệt vời anh Hưng ơi. Em thật vui, hãnh diện về anh Hưng lắm -..... Đông đảo người hâm mộ vô cùng hào hứng khi được chụp hình với thần tượng yêu mến bấy lâu nay - Ảnh: Internet Quả thực chỉ có ca sĩ đình đám tầm cỡ Đàm Vĩnh Hưng mới có thể có những món quà khủng như vậy. Sau hơn 20 năm làm nghệ thuật, với danh xưng “Ông hoàng nhạc Việt”, Mr Đàm sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trong đó không ít khán giả lớn tuổi và giàu có. Đàm Vĩnh Hưng thường nhận được quà đắt tiền trong dịp sinh nhật - Ảnh: Internet Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Đàm Vĩnh Hưng nhận được những món quà đắt giá từ khán giả. Vào dịp sinh nhật năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng từng gây choáng với clip đập hộp quà từ khán giả. Theo đó, nam ca sĩ đã khoe căn phòng tràn ngập túi quà đến từ các thương hiệu đắt đỏ như Gucci, Alexander Mcqueen, Saint Laurent… Thậm chí, còn có người hâm mộ tặng anh hẳn 2,5 tỷ đồng.

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